Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart suhtautuu Donald Trumpin Gazan rauhasuunnitelmaan suunnitelmaan epäilevästi. Hän kuitenkin toivoo Hamasin hyväksyvän sen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart suhtautuu skeptisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmaan sodan päättämiseksi Gazassa.

– Herää epäilys, onko tämä Israelinkaan kannalta aloite, jonka he toivovat (äärijärjestö) Hamasin hyväksyvän. Vai onko tässä tarkoituksena teatteri, jonka seurauksena saadaan Yhdysvaltain paine niskasta pois.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki painottaa pitävänsä kaikkia ponnisteluita rauhan saavuttamiseksi Gazassa tervetulleina, jotta siviilien kärsimykselle saataisiin loppu.

– On aikaista sanoa, miten suunnitelma näkee päivänvalon, mutta tervehdin tätä positiivisella mielellä, Ruohomäki sanoo.

Trump julkisti suunnitelmansa maanantai-iltana Suomen aikaa. Tarjous on aikasidonnainen. Hamasin ottamat panttivangit täytyy palauttaa 72 tunnin kuluttua siitä, kun Israel on julkisesti hyväksynyt ehdotuksen.

Stewartin ja Ruohomäen mukaan kyse on ota tai jätä -tarjouksesta.

Voi kariutua jo alkuunsa

Suunnitelman toteutuessa merkittävin vaikutus olisi Stewartin mukaan sotatoimien päättyminen Gazassa.

Lisäksi Hamasin ottamat panttivangit vapautettaisiin, Gazan asukkaat saisivat jälleen ruokaa ja lääkkeitä ja alueen jälleenrakennus voisi alkaa.

– Olisi valtavan iso asia, jos tämä saadaan onnistumaan. Tämän takia monet maat ovat ilmaisseet jonkinlaisen varovaisen tuen tällä suunnitelmalle.

Suunnitelma jättää kuitenkin useita keskeisiä kysymyksiä avoimiksi, Stewart huomauttaa.

Epäselväksi on hänen mukaansa jätetty muun muassa se, miten Israel tosiasiassa vetäytyisi Gazan kaistalta ja kenelle se luovuttaisi Gazan hallintovastuun.

Horisontti Palestiinan itsenäistymiseen jää Stewartin mukaan suunnitelmassa täysin epämääräiseksi.

Vaikka Hamas suostuisi ehtoihin, saattaa suunnitelma jäädä toteutumatta tai kariutua jo alkuvaiheessa, Stewart arvioi.

Suunnitelmassa Gazan siirtymähallinnoksi kaavaillaan väliaikaista, teknokraattista ja epäpoliittista palestiinalaiskomiteaa.

Komiteaa valvomaan ja tarkkailemaan asetettaisiin uusi kansainvälinen elin, joka on suunnitelmassa nimetty Rauhan lautakunnaksi.

Ruohomäki kiinnittää huomion siihen, että yksi tämän elimen jäsenistä olisi Britannian entinen pääministeri Tony Blair.

Ruohomäen mukaan Blairin nimellä on huono kaiku Lähi-idässä. Britannia lähti hänen johdollaan Irakin sotaan 2000-luvun alussa.

Israelille hyvä hetki

Stewartin mukaan Trumpin suunnitelmaan sisältyy epäsuora uhka. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin asevoimien jatkavan sotatoimiaan Gazassa, jos Hamas ei hyväksy sopimusta.

Trump sanoi Netanjahulla olevan hänen tukensa, jos Hamas hylkää sopimusehdotuksen.

– Jos Israel tulkitsee, että Hamas ei tähän suostu tai suostuu liian hitaasti tai suostuu jollain ehdoilla, heille jää tilaa todeta, että Hamas tosiasiassa ei suostu.

Tällöin Israelilla olisi Stewartin mukaan mahdollisesti Yhdysvaltain varaukseton tuki jatkaa Gazan kaistan tuhoamista.

Israelille oli nyt Stewartin mukaan diplomaattisesti hyvä hetki tarjoukselle sodan päättämiseksi. Israelilla on käynnissä maahyökkäys Gazan kaupungissa, mikä on omiaan lisäämään painetta Hamasia kohtaan.

– Tämä on myös sisäpoliittisesti tärkeää, koska (Israelin) hallitus on saanut paljon painetta siitä, että he eivät ole saaneet panttivankeja vapaaksi. Israelissa halutaan, että sota loppuu ja panttivangit vapautuvat.

STT:n haastattelemat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Hamasin kortit alkavat olla todella vähissä.

– Jos he haluavat olla osa Gazan poliittista tulevaisuutta, heidän olisi syytä tarttua tähän tarjoukseen, Ruohomäki tuumaa.

Ruohomäen mukaan pelissä on nyt todella kovat panokset. Jos Hamas ei hyväksy suunnitelmaa vaan kaivautuu yhä syvemmälle poteroihinsa, uskoo Ruohomäki järjestön lopun häämöttävän.

Tämä ei hänestä kuitenkaan tarkoita, että Hamasin ideologia tai Hamasin läsnäolo täysin häviäisivät alueelta.

Stewart sanoo vielä MTV:n Kymmenen uutisissa toivovansa, että Hamas suostu rauhansuunnitelmaan.

– Tällöin saataisiin konfliktiin tulitauko, humanitaarista apua sisään ja panttivangit ulos. Mutta voi hyvin olla että he katsovat että tässä on asioita, joihin he eivät yksinkertaisesti voi suostua, ja jatkavat tätä toivotonta taistelua. He ovat olleet täysin alakynnessä aluista saakka.

– Heidän on mahdollista päättää taistella kuolemaan saakka. Ja näinhän on nyt kahden vuoden ajan oikeastaan tapahtunutkin.