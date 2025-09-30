Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan äärijärjestö Hamasilla on kolmesta neljään päivään aikaa vastata, suostuuko se hänen rauhansuunnitelmaansa.

Trumpin mukaan Hamas kohtaa surullisen lopun, jos se ei suostu hänen rauhanehtoihinsa.

– Odottelemme Hamasia, joka joko suostuu tai sitten ei. Ja jos se ei suostu. loppu on hyvin surullinen, Trump sanoi toimittajille tänään tiistaina.

Uutistoimisto AFP:n mukaan nimetön palestiinalaislähde kertoi tiistaina, että Hamas on aloittanut suunnitelman tarkastelun, mutta Hamasin poliittisen ja sotilaallisen johdon neuvottelut voivat monimutkaisen kommunikaation takia kestää useita päiviä.

Uutistoimisto Reutersille puhunut Hamasia lähellä oleva lähde puolestaan sanoi Trumpin suunnitelman olevan täysin puolueellinen ja myötäilevän Israelin linjaa.

– Trumpin ehdotus on täysin Israelin ehtojen mukainen, eikä se anna palestiinalaisille tai Gazan asukkaille mitään laillisia oikeuksia, lähde sanoi.

Lähteen mukaan suunnitelma tähtäisi järjestön eliminoimiseen Gazan kaistalla ja sitä Hamasin olisi mahdotonta hyväksyä.

Trumpin 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä sopimuksen hyväksymisestä, Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta sekä kansainvälistä väliaikaishallintoa Gazaan.

Netanjahu ei suostunut Palestiinan valtion olemassaoloon

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei suostunut Palestiinan valtion olemassaoloon keskustellessaan Donald Trumpin kanssa.

Netanjahu kertoi asiasta viestipalvelu Telegramissa viime yönä julkaistulla videolla.

– Yksi asia tehtiin selväksi: Me tulemme vastustamaan voimakkaasti Palestiinan valtiota, Netanjahu sanoo.

Netanjahun mukaan asiaa ei myöskään sisällytetty Trumpin Gazaa koskevaan rauhansuunnitelmaan.

Maanantaisessa tiedotustilaisuudessa Netanjahu sanoi, että Gazaa hallitsee jatkossa rauhanomainen siviilihallinto, joka ei ole äärijärjestö Hamasin tai palestiinalaishallinnon alaisuudessa.

Netanjahun mukaan israelilaisten keskuudessa ei uskota palestiinalaishallinnon merkittävään muutokseen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Netanjahu sanoi viestipalvelu Telegramissa julkaistulla videolla myös, ettei Israelin asevoimat aio vetäytyä Gazasta.

Netanjahun mukaan hänen vastustajansa yrittävät painostaa häntä vetämään Israelin joukot Gazasta.

Trump on israelilaisministerin mukaan luvannut täyden tukensa Israelille, jos Hamas hylkää Trumpin rauhansuunnitelman, jonka Netanjahu kertoi jo aiemmin hyväksyneensä.

Kehuja palestiinalaishallinnolta

Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto kuvaili Trumpin rauhanpyrkimyksiä vilpittömiksi ja määrätietoisiksi ja sanoi niiden olleen tervetulleita.

Palestiinalaishallinto sanoi lausunnossaan luottavansa Trumpin kykyyn saavuttaa rauha.

Palestiinalaishallinto sanoi lisäksi toivovansa modernia, demokraattista ja aseistamatonta Palestiinaa.

Trumpin suunnitelman mukaan Gazaan perustetaan aluksi väliaikaishallinto ja lopulta kaistan hallinta on tarkoitus siirtää takaisin palestiinalaishallinnolle.

Hallinnan siirtäminen vaatisi suunnitelman mukaan kuitenkin palestiinalaishallinnon uudistuksia, joista on linjattu muun muassa tuoreessa New Yorkin julistuksessa sekä Trumpin ensimmäisellä kaudellaan laatimassa rauhansuunnitelmassa.

Vuonna 2020 julkaistu Trumpin rauhansuunnitelma Lähi-itään sai runsaasti kritiikkiä, ja palestiinalaisjärjestöt tyrmäsivät sen alkuunsa.

Israelin kanssa laadittu vuoden 2020 suunnitelma tehtiin kuulematta palestiinalaisia.

Juttua täydennetty 30.9.2025 kello 17.25.

