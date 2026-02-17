Kymmenet elokuva-alan vaikuttajat arvostelevat sitä, ettei Berliinin elokuvajuhlat ole ottaneet kantaa Gazan tilanteeseen.

Yli 80 elokuva-alan vaikuttajaa, mukaan lukien Oscar-palkitut näyttelijät Javier Bardem ja Tilda Swinton, arvostelevat avoimessa kirjeessä Berliinin elokuvajuhlien (Berlinale) päätöstä vaieta Gazan tilanteesta.



Uutistoimisto AFP:n haltuunsa saaman kirjeen allekirjoittajat kertovat olevansa tyrmistyneitä festivaalin asian ylle langettamasta "institutionaalisesta hiljaisuudesta".



Kritiikki kohdistuu erityisesti tuomariston puheenjohtajaan Wim Wendersiin, joka vastasi aiemmin Gazan tilanteesta kysyttäessä, että elokuvajuhlien ei tule astua politiikan kentälle.

Berliini elokuvajuhlien tuomariston puheenjohtaja, ohjaaja Wim Wenders.AFP / Lehtikuva

Tiistaina julkaistun, Film Workers for Palestine -kollektiivin koordinoiman kirjeen nimekkäisiin allekirjoittajiin kuuluvat muun muassa brittiläinen elokuvantekijä Mike Leigh ja yhdysvaltalaisohjaaja Adam McKay.

Lausunnon allekirjoittajat sanovat olevansa kiivaasti eri mieltä Wendersin kanssa ja sanovat, ettei elokuvantekoa ja politiikkaa voi erottaa toisistaan.



– Aivan kuten festivaali on aiemmin antanut selkeitä lausuntoja Iranin ja Ukrainan kansoihin kohdistuneista julmuuksista, vaadimme Berlinalea täyttämään moraalisen velvollisuutensa ja ilmoittamaan selkeästi vastustavansa Israelin toteuttamaa kansanmurhaa, kirjeessä sanotaan.



Gazan sota alkoi äärijärjestö Hamasin hyökkäyksestä Israeliin 7. lokakuuta 2023. Viranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.



Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on lokakuun 2023 jälkeen kuollut ainakin 71 000 palestiinalaista. Israelilaismediat kertoivat tammikuun lopussa, että Israelin asevoimat tunnustaa Gazan terveysministeriön ilmoittamat uhriluvut.