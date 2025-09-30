Rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, panttivankien vapauttamista sekä Israelin vetäytymistä Gazasta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei suostunut Palestiinan valtion olemassaoloon keskustellessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Netanjahu kertoi asiasta viestipalvelu Telegramissa viime yönä julkaistulla videolla.

– Yksi asia tehtiin selväksi: Me tulemme vastustamaan voimakkaasti Palestiinan valtiota, Netanjahu sanoo.

Netanjahun mukaan asiaa ei myöskään sisällytetty Trumpin Gazaa koskevaan rauhansuunnitelmaan.

Maanantaisessa tiedotustilaisuudessa Netanjahu sanoi, että Gazaa hallitsee jatkossa rauhanomainen siviilihallinto, joka ei ole äärijärjestö Hamasin tai palestiinalaishallinnon alaisuudessa.

Netanjahun mukaan israelilaisten keskuudessa ei uskota palestiinalaishallinnon merkittävään muutokseen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Netanjahu sanoi viestipalvelu Telegramissa julkaistulla videolla myös, ettei Israelin asevoimat aio vetäytyä Gazasta.

Netanjahun mukaan hänen vastustajansa yrittävät painostaa häntä vetämään Israelin joukot Gazasta.

Trump on israelilaisministerin mukaan luvannut täyden tukensa Israelille, jos Hamas hylkää Trumpin rauhansuunnitelman, jonka Netanjahu kertoi jo aiemmin hyväksyneensä.

Ulkoministeri Valtonen toivoo Hamasia tukeneiden maiden tuuppivan järjestöä

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää hyvänä jokaista askelta kohti Gazan sodan päättämistä. Hänestä on tärkeää, että Trumpin suunnitelmassa on laajasti osapuolia mukana. Lopulta yksityiskohdat ja toteutus kuitenkin ratkaisevat.

– Tämä on käytännössä ensisijaisesti ratkaisu Gazan katastrofaaliseen tilanteeseen, sen sodan päättämiseen ja panttivankien vapauttamiseen. Sitten meillä on vielä erikseen kokonaan ratkaisematta kahden valtion malli ja myös Länsirannan tilanne. Se vaatii oman ponnistelunsa, mihin tietenkin toivotaan myös Yhdysvaltoja ja Israelia mukaan jossakin kohtaa, Valtonen sanoo STT:lle.

Hän toivoo erityisesti, että äärijärjestö Hamasia tukeneet maat käyttäisivät kaiken vaikutusvaltansa, jotta Hamas tarttuisi Trumpin suunnitelmaan.

– Siinä on mahdollisuus Hamasin taistelijoille poistua alueelta ja poistua vähin äänin. Siinä mielessä siihen on rakennettu kannustinta.

Valtosen mukaan suunnitelmaan liittyy paljon epävarmuuksia, koska on eri asia kirjoittaa asioita paperille kuin toteuttaa niitä.

– Oma kantani on kuitenkin vahvasti se, että ilman suunnitelmaa, ilman, että on mitään paperilla, on vieläkin epätodennäköisempää, että mikään toteutuu. Varsinkaan sovitusti tai mitenkään hyvällä tavalla.

Tässä suunnitelmassa olisi Valtosen mukaan nyt kaikkein parasta se, että se kokoaa jo näillä tiedoin laajan osan maailmaa idean taakse ja neuvotteluraidetta päästäisiin avaamaan.

Myönteistä hänestä olisi, jos rauhansuunnitelman myötä pystyttäisiin toteuttamaan tulitauko ja panttivankien vapauttaminen ja jos Israel kykenisi ainakin alkuvaiheessa vetäytymään suuremmista sotatoimista.

Hamas tarkastelee suunnitelmaa

Äärijärjestö Hamas tarkastelee Trumpin suunnitelmaa, sanoo lähellä järjestöä oleva lähde AFP:lle. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan järjestön poliittinen ja sotilaallinen johto on aloittanut keskinäiset neuvottelunsa.

Lähde sanoo, että neuvottelut voivat monimutkaisen kommunikaation takia kestää useita päiviä.

AFP:n mukaan myös toinen palestiinalainen lähde on vahvistanut, että Hamas tutkii Trumpin suunnitelmaa.

Uutistoimisto Reutersille puhunut Hamasia lähellä oleva lähde puolestaan sanoi Trumpin suunnitelman olevan täysin puolueellinen ja myötäilevän Israelin linjaa.

– Trumpin ehdotus on täysin Israelin ehtojen mukainen, eikä se anna palestiinalaisille tai Gazan asukkaille mitään laillisia oikeuksia, lähde sanoi.

5:20 Katso myös: Voiko Trumpin Gaza-suunnitelma olla kaivattu läpimurto?

Lähteen mukaan suunnitelma tähtäisi järjestön eliminoimiseen Gazan kaistalla ja sitä Hamasin olisi mahdotonta hyväksyä.

Hamasin virallista vastausta suunnitelmaan vielä odotellaan.

Trumpin 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä sopimuksen hyväksymisestä, Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta sekä kansainvälistä väliaikaishallintoa Gazaan.

Kehuja palestiinalaishallinnolta

Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto kuvaili Trumpin rauhanpyrkimyksiä vilpittömiksi ja määrätietoisiksi ja sanoi niiden olleen tervetulleita. Palestiinalaishallinto sanoi lausunnossaan luottavansa Trumpin kykyyn saavuttaa rauha.

Palestiinalaishallinto sanoi lisäksi toivovansa modernia, demokraattista ja aseistamatonta Palestiinaa.

Trumpin suunnitelman mukaan Gazaan perustetaan aluksi väliaikaishallinto ja lopulta kaistan hallinta on tarkoitus siirtää takaisin palestiinalaishallinnolle.

Hallinnan siirtäminen vaatisi suunnitelman mukaan kuitenkin palestiinalaishallinnon uudistuksia, joista on linjattu muun muassa tuoreessa New Yorkin julistuksessa sekä Trumpin ensimmäisellä kaudellaan laatimassa rauhansuunnitelmassa.

Vuonna 2020 julkaistu Trumpin rauhansuunnitelma Lähi-itään sai runsaasti kritiikkiä, ja palestiinalaisjärjestöt tyrmäsivät sen alkuunsa. Israelin kanssa laadittu vuoden 2020 suunnitelma tehtiin kuulematta palestiinalaisia.