Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) toteaa, että Israelin toiminta ajaa tilannetta alueella yhä kauemmaksi Suomen ja EU:n kannattamasta kahden valtion mallista.

Israelissa ja Länsirannalla sunnuntaina ja maanantaina vieraillut Elina Valtonen sanoi, että Israelin hallituksen suunnitelma tiukentaa otetta siirtokunta-alueista tai liittää ne osaksi Israelia on kansainvälisen oikeuden vastainen.

Valtonen sanoi tehneensä keskusteluissa selväksi, että Suomi ja muu EU vastustavat näitä aikeita.

Hän huomautti, että Israel on viime aikoina lisännyt siirtokuntarakentamista ja rakentanut Oslon rauhansopimuksen vastaisesti uusia kulkuesteitä alueelle. Lisäksi Israel on entisestään vaikeuttanut avustuskuljetuksia.

– Tällainen toiminta tietenkin johtaa tilanteeseen, että mennään yhä kauemmas kahden valtion ratkaisusta, Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessaan.

EU:n ulkoministerien on määrä keskustella alueen tilanteesta ensi viikolla. Valtonen ei silti uskonut, että silloin nähtäisiin päätöksiä esimerkiksi Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämisestä.

Vaalit voivat muuttaa suuntaa

Valtonen huomautti, että Israelin vaalit lokakuussa ovat tilaisuus suunnanmuutokseen maan politiikassa.

– Israelissa on kyllä myös heitä, jotka tukevat kahden valtion mallia. Vaalit ovat mahtava mahdollisuus sille, että erilaiset poliittiset voimat, puolueet ja hahmot voivat tuoda julki omia näkemyksiään tähän vallitsevaan tilanteeseen.

Valtonen myönsi, että Israelin niin sanottu rauhanoppositio on hyvin pieni. Hän kuitenkin ennakoi, että vaalien jälkeen tuleva hallitus tulee asettumaan eri linjalle kuin nykyinen, Benjamin Netanjahun johtama koalitio.

– Mutta laajasti jaetaan sellainen ajatus, että vaalien jälkeen tuleva hallitus joutuu ihan pragmaattisesti suhtautumaan tähän kysymykseen hiukan eri tavalla kuin tämä nykyinen hallitus, joka edustaa Israelin historiassa äärilaitaa.

Kysymyksessä Palestiinan tunnustamisesta, joka viime syksynä aiheutti ristivetoa hallituspuolueiden välillä, ei Valtosen mukaan ole tultu ratkaisuvaiheeseen. Hänen mukaansa Suomen tunnustamispäätöksen vaikutus jäisi symboliseksi.

– Keskustelin paikallisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, niin se ei ole mikään ihmetemppu. Moni sanoikin, että mikään symboli ei auta, vaan tarvitaan konkreettisia askeleita eteenpäin. Niiden eteen teemme töitä Suomena ja osana Euroopan unionia.

Valtonen tapasi matkallaan Israelin presidentin Isaac Herzogin, ulkoministeri Gideon Saarin sekä palestiinalaishallinnon pääministerin Mohammad Mustafan. Hän tapasi myös palestiinalaishallinnon ulkoministerin Varsen Aghabekianin Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä.

Vierailullaan Valtonen kävi muun muassa Nova-musiikkifestivaalin pitopaikalla, jonne Hamas teki Gazan sodan aloittaneen terrori-iskunsa.

Juttua täydennetty 16.2.2026 kello 19.07.

Lue myös: