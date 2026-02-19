Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto piti torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.
Donald Trump sanoi Gazan jälleenrakennuksesta alkunsa saaneen rauhanjärjestön avajaiskokouksessa, että Yhdysvallat rahoittaa uutta kansainvälistä järjestöä 10 miljardilla dollarilla.
– Yhdessä voimme saavuttaa unelman kestävästä harmoniasta alueelle, jota ovat kiduttaneet vuosisatojen ajan sota ja kärsimys, Trump sanoi.
Trump ei avannut sitä, mihin tämä rahoitus tarkalleen ohjattaisiin.
Tapojensa mukaisesti Trump harhaili avajaispuheessaan rauhanneuvoston aiheista Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan, vastustajiensa haukkumiseen sekä pörssikurssien hehkuttamiseen.
Torstain kokouksen yhteydessä kerrottiin, että maailman suurin muslimimaa Indonesia ottaa varakomentajan roolin Gazan vakauttamiseen käytettävissä kansainvälisissä joukoissa (ISF).
Indonesia sanoi olevansa valmis lähettämään jopa 8 000 sotilasta osaksi kansainvälisiä joukkoja.
Marokko sitoutui ensimmäisenä arabimaana lähettämään joukkoja. Sotilaita ovat luvanneet lähettää myös Albania, Kazakstan ja Kosovo.