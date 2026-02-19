Liiketoiminta ja kehitys

Marokko sitoutui ensimmäisenä arabimaana lähettämään joukkoja. Sotilaita ovat luvanneet lähettää myös Albania, Kazakstan ja Kosovo.

Trump ei avannut sitä, mihin tämä rahoitus tarkalleen ohjattaisiin.

– Yhdessä voimme saavuttaa unelman kestävästä harmoniasta alueelle, jota ovat kiduttaneet vuosisatojen ajan sota ja kärsimys, Trump sanoi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto piti torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.

Tavoitteena on, että ISF-joukot koostuisivat 20 000 sotilaasta ja poliisivoimista.

Länsimaat eivät innostuneet

Ainakin 27 maata on hyväksynyt kutsun osallistua neuvoston työhön, ja näistä valtaosa on Keski-Aasian ja Lähi-idän alueelta.

Euroopasta mukana ovat vain Bulgaria, Unkari, Albania ja Kosovo. Suurin osa länsimaista on jättäytynyt neuvoston ulkopuolelle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi televisiopuheessa torstaina, että Israel ja Yhdysvallat ovat yhtä mieltä siitä, että Gazan jälleenrakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun alue on demilitarisoitu ja äärijärjestö Hamas riisuttu aseista.