Kennelliitto on hyväkynyt mopsien terveyttä edistävän roturisteytysprojektin.
Kennelliitto kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä Suomen Mopsikerholle roturisteytysprojektin, jonka avulla mopsien terveyttä voidaan edistää. Projektissa rotuun risteytetään niin sanottuja retromopseja.
Tarkoitus on laajentaa mopsien jalostuspohjaa Suomessa ja terveyhdyttää nykyisellään tunnettua mopsia rotuna. Mopsi kuuluu brakykefalisiin eli lyhtykalloisiin rouihin, jotka ovat olleet jo pitkään huomion kohteena lyhyen kuonon ja kallon aiheuttamien terveysongelmien vuoksi.
– Retromopsien avulla pyritään saamaan aikaan pidempikuonoisia mopseja, jotta rotua saataisiin tervehdytettyä, pidettyä elinvoimaisena sekä laajennettua nykyisenä tunnetun mopsin geneettistä monimuotoisuutta, kertoo jalostustoimikunnan puheenjohtaja Maiju Santanen rotujärjestö Suomen Mopsikerhosta.
Lue myös: Nämä ovat suomalaiskoirien yleisimmät terveysongelmat
Santanen toivoo, että roturisteytyksillä voidaan lieventää mopsin brakykefaalisia piirteitä, välttää liioiteltujen silmien ja liian suuren nenäpoimun aiheuttamia ongelmia sekä parantaa rodun lämmönsäätelykykyä.
Santanen huomauttaa, että projektin tavoitteena on kuitenkin säilyttää mopsin avoin luonne ja temperamentti. Mopsi on suosittu seurakoira, eikä rotuun haluta vaikkapa metsästysviettiä.
Lue myös: Ei herkille! Eläinlääkäri Suvi julkaisi karun kuvan koirien jalostuksen seurauksista
Mikä on retromopsi?
Retromopsi katsotaan monirotuiseksi koiraksi. Se ei siis ole kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n tunnustama rotu.
Retromopsi on tarkoituksella jalostettu tavoittelemaan parempaa terveyttä ja vähemmän ääripiirteitä omaavaa koiraa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty hengityksen, liikkumisen ja yleisen hyvinvoinnin parantamiseen. Nykymopsiin verrattuna suurin ulkonäöllisesti erottuva tekijä on koiran huomattavasti nykymopsia pidempi kuono.
Retromopsit on Kennelliiton mukaan risteytetty mopsista. Risteytyksissä on käytetty rotuja, joilla on ominaisuuksia, jotka edistävät terveemmän mopsin jalostamista. Ristetytyksissä on käytetty esimerkiksi beaglea, shibaa ja jackrussellinterrieriä.
Rotuunotettaville retromopseille tehdään ulkomuodon jalostustarkastus, jossa arvioidaan myös luonnetta. Kun mopsi yhdistetään retromopsiin, voidaan tämän yhdistelmän jälkeläisiä (F2-polvi) harkita uudelleen risteytettäväksi retromopsin kanssa.
Jatkojalostus suunnitellaan sen mukaan, mitä ominaisuuksia on karsittava ja mitä vahvistettava.
Lue myös: Yhä harvempi haluaa lyttykuonoisen koiran, mutta suosikkirodutkin sairastavat – jos haluat terveen lemmikin, muista yksi sääntö
Katso myös: Onko kallis rotu muita terveempi?
11:42Esittelyssä halvat ja kalliit koirarodut.
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Kennelliitto