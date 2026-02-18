Trump kutsui myös Kanadan neuvostoon, mutta perui kutsun sen jälkeen, kun Kanada ilmoitti, että maa voi liittyä neuvostoon, mutta vain ilman miljardin dollarin liittymismaksua. Euroiksi muunnetulla noin 860 miljoonan liittymismaksulla saisi vähintään kolmivuotisen jäsenyyden neuvostossa.

Trump on sanonut, että niin kutsuttu rauhanneuvosto toimisi yhdessä YK:n kanssa, ja neuvosto voisi laajentaa muihin asioihin Gazan jälkeen. Järjestö voisi siis ilmeisesti Trumpin sanojen mukaan edistää ja neuvotella rauhasta muidenkin konfliktien suhteen.