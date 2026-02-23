Suomi ei ole mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustamassa rauhanneuvostossa, Yhdysvaltain toiveista huolimatta. Trumpin oma valta neuvostossa on merkittävä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto piti torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.

Ainakin 27 maata hyväksyi kutsun osallistua neuvoston työhön. Jäsenmaita edustivat Washingtonin-kokouksessa presidentit, pääministerit tai ulkoministerit.

Neuvoston peruskirja antaa Trumpille puheenjohtajana valtaoikeudet sanoa viimeinen sana neuvoston päätöksistä, eikä häntä voi käytännössä syrjäyttää.

Suomi tyytyi tarkkailijan rooliin

Myös Suomi oli kutsuttu mukaan neuvostoon.

Suomi ei kuitenkaan lähettänyt neuvostoon Trumpin hallinnon odottamaa edustajaa, vaan tyytyi seuraamaan kokousta diplomaattitason tarkkailijana. Näin toimivat myös esimerkiksi EU:n komissio ja Italia.

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, että osaltaan syy Suomen jättäytymiseen pois neuvostosta liittyy siihen, että sen roolin rajat eivät ole järin tarkat.

Rauhanneuvoston mandaatti ja tehtävänasettelu jäivät epämääräisiksi.

– Se lähti jossakin vaiheessa ainakin julkisessa keskustelussa paisumaan siitä Gazan ja Lähi-idän rauhansuunnitelmasta jopa jonkinlaiseksi YK:n turvallisuusneuvoston kilpailijaksi.

– Silloin on hyvä kysyä, että missä ollaan mukana ja haluaako Suomi esimerkiksi rakentaa YK:lle minkäänlaista kilpailijaa, Haavisto toteaa.

Lisäksi neuvostoon liittyneiltä odotetaan esimerkiksi taloudellista sitoutumista ja mahdollisesti stabilisaatiojoukkojen antamista alueelle, joten neuvostoon kuuluminen ei tulisi ilman velvoitteita.

Haavisto on kuitenkin sitä mieltä, että jos neuvosto keskittyy Gazan rauhanprosessiin, ei siitä ole haittaakaan.

