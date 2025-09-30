Myös Venäjä tukee Yhdysvaltain presidentin suunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi.
Kreml sanoo tukevansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.
Peskov sanoo, että Venäjä tukee kaikkia presidentti Trumpin ponnisteluja Gazan tilanteen ratkaisemiseksi.
Lue myös: Stubb: Trumpin suunnitelma sodan päättämiseksi Gazassa tervetullut
Peskovin mukaan Venäjä haluaa, että suunnitelma pannaan täytäntöön ja että sen avulla voidaan löytää rauhanomainen ratkaisu Lähi-idän tilanteeseen.
Trumpin maanantaina esittelemää suunnitelmaa Gazan sodan päättämiseksi on kuvailtu maailmalla tervetulleeksi.