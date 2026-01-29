Ukrainaan on luvattu hyvin kylmää säätä viikonlopuksi ja ensi viikolle. Trumpin mukaan Putin olisi kylmyyden vuoksi luvannut keskeyttää pommitukset.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on suostunut keskeyttämään iskut ukrainalaiskaupunkeihin viikon ajaksi. Näin väittää Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Ukrainaan on luvattu hyvin kylmää säätä viikonlopuksi ja ensi viikolle. Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ovat jättäneet miljoonia ukrainalaisia vaille sähköä ja lämmitystä kovilla pakkasilla.

Trump sanoo henkilökohtaisesti ehdottaneensa Putinille iskujen keskeyttämistä kylmyyden vuoksi.

Viikko ilman lämmitystä

Kuluva talvi on ollut poikkeuksellisen kylmä sodan runtelemassa Ukrainassa ja öisin lämpötila on välillä pudonnut 20 pakkasasteeseen.

Oppositiomedia Meduza on haastatellut ukrainalaisia arkielämästään sähkö- ja vesikatkojen keskellä.

– Asunnossamme ei ollut tammikuussa viikkoon lämmitystä. Onneksi meillä on kaasuhella, jonka avulla saimme pidettyä asunnon lämpötilan 15 asteessa, Kiovassa miehensä ja tyttärensä kanssa asuva Julia kertoo.

Perheenäidin mukaan elämästä on tullut selviytymistä ilman minkäänlaista elämäniloa.

Kiovassa asuva Igor puolestaan kertoo, että tuttavaperhe joutui muuttamaan heidän luokseen asumaan, koska heidän asunnossaan oli vain 12 astetta.

– Meillä on asiat hyvin, kun on jopa 19 lämpöastetta sisällä. Valoa on tosin harvassa, välillä saamme nauttia lampuista vain tunnin ajan vuorokaudesta, lopun ajan asunto on pimeänä, Igor kertoo.

"Venäjä teeskentelee neuvottelevansa"

Ukrainan sotatalvi on ollut tänään torstaina esillä myös EU:n ulkoministerikokouksessa Brysselissä. MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen mukaan asiaa piti esillä muun muassa Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Siellä kovat pakkaset paukkuvat ja Venäjä iskee energiainfraan ja muihin siviilikohteisiin jatkuvasti. EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi, että Venäjä yrittää jäädyttämällä pakottaa Ukrainan luovuttamaan sodassa.

– Näitä Venäjän jatkuvia iskuja pidetään myös yhtenä osoituksena siitä, että se vain teeskentelee neuvottelemansa rauhasta. Kallaksen mukaan tästä kertoo myös se, että neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa Venäjä on lähettänyt vain sotilasedustajia, joilla ei ole ollut oikeastaan mandaattia sopia yhtään mistään.

