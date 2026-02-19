Guardianin näkemien suunnitelmien mukaan tukikohdassa olisi muun muassa panssaroituja ja siirrettäviä vartiotorneja, ampumarata, bunkkereita ja sotilasvarusteiden varasto. Koko alue aidattaisiin piikkilangalla.
Tukikohta on tarkoitus rakentaa Etelä-Gazan kuiville tasankoalueille, joilla on runsaasti Israelin pommitusten synnyttämää metallijätettä.
Guardianin mukaan pienelle joukolle kansainvälisiä urakoitsijoita on jo järjestetty alueella tutustumiskäynti paikalle.
Ihmisjäännösprotokolla
The Guardianin näkemässä asiakirjassa kuvataan myös "ihmisjäännösprotokolla".
– Jos alueelta löytyy epäiltyjä ihmisjäänteitä tai kulttuuriartefakteja, kaikki työ on keskeytettävä heti, alue on eristettävä ja asiasta on ilmoitettava viranomaisille lisäohjeiden saamiseksi.
Gazan pelastusviranomaiset arvioivat, että noin 10 000 palestiinalaisen ruumiit ovat yhä raunioiden alla.
Ei ole tiedossa, kuka omistaa maa-alueen, jolle tukikohta aiotaan rakentaa, mutta suuri osa Etelä-Gazasta on tällä hetkellä Israelin hallinnassa.
YK arvioi, että vähintään 1,9 miljoonaa palestiinalaista on joutunut lähtemään kodeistaan sodan aikana.
Myöskään se ei ole selvillä, millaiset ISF:n voimankäyttösäännöt olisivat, jos taistelut jatkuvat, Israel aloittaa uudelleen pommitukset tai Hamas toteuttaa hyökkäyksiä.
Myöskään ISF:n rooli Hamasin riisumisessa aseista ei ole tiedossa.
