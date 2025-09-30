Trumpin suunnitelma on Gazan tilanteen kannalta parasta, mitä aikoihin on tapahtunut, mutta se sisältää suuria kysymysmerkkejä, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

MTV Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantaina esittelemä rauhansuunnitelma Gazan sodan päättämiseksi on selkeästi parasta, mitä kipeän tilanteen suhteen on pitkiin aikoihin tapahtunut.

Trumpin 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, panttivankien vapauttamista sekä Israelin vetäytymistä Gazasta.

Monta isoa muttaa kuitenkin löytyy.

– Yksi tosi iso asia on se, että ei ole ollenkaan varmaa, että Hamas vapauttaa vangit 72 tunnin aikarajan sisällä.

Kivimäki pitää mahdollisena myös sitä, että Netanjahu suostuu sopimukseen, koska tietää, että näin ei tulisi tapahtumaan. Hän saattaisi ikään kuin hyväksyä tämän taktisesti jatkaakseen sotaa.

– Hänellä on ollut tällainen taipumus mennä ikään kuin hieman eessun taassun ja kuitenkin jatkaa sotatoimia.

Lue myös: Trumpin rauhansuunnitelma toivotettu maailmalla tervetulleeksi

Mitä rauhanneuvostosta tiedetään?

Trump esitteli myös suunnitelmassaan siihen liittyvän rauhanneuvoston. Kivimäen mukaan ensinnäkin hän itse haluaisi olla sen johdossa ja lisäksi mukaan voisi ilmeisesti tulla myös Britannian entinen pääministeri Tony Blair. Muista jäsenistä ja osallistujista ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa.

– Tässä vähän resonoi vanha historiallinen muisto Britannian siirtomaahallinnosta, mikä varmasti nostaa selkäkarvoja pystyyn monissa asianosaisissa.

– Jälleen kerran se saattaa olla parempi ja realistisempi vaihtoehto kuin se, että palestiinalaishallinto olisi siinä itse aktiivisesti jäsenenä, Kivimäki arvioi.

Hamasin vastaus on mysteeri

Kivimäen mukaan on hyvin vaikea arvioida, mitä äärijärjestö Hamas Trumpin ja Netanjahun ehdotukseen vastaa.

– Tämähän on hyvin kirjaimellisessa mielessä sellainen neuvotteluasema, jossa osoitetaan aseella kohti ohimoa ja vaaditaan hyväksymään ehdot.

Hamasilla on ollut ja on edelleen hyvin paljon kannatusta Gazan sisällä, eli äärijärjestö on Gazassa hyvin vahvassa asemassa. Mutta niin on myös Israel, joka pitää sotavoimallaan kaistaletta otteessaan.

Ehdotuksessa on Kivimäen mukaan monia paljon realistisempia elementtejä kuin missään aiemmassa ehdotuksessa.

– Tässä selkeästi on vaiheittainen suunnitelma jossa on vankienvaihdot, sotatoimien päättämiset, väliaikaishallinto, avun päästäminen täysimittaisesti Gazaan, Kivimäki sanoo.

– Siinä on paljon positiivisia elementtejä, joille on myös melko vaikea sanoa ei.