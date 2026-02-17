Iranilainen toimittaja ja politiikantuntija Teheranissa on optimistinen sen suhteen, ettei Lähi-itään tule laajaa sotaa.

Yhdysvallat on tuplannut painetta Irania vastaan viikko viikolta samaan aikaan, kun se käy Iranin kanssa uudelleen käynnistettyjä neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jo harkitsevansa toisen lentotukialuksen lähettämistä Iranin lähistölle. Samaan aikaan Persianlahdella valmiina odotti jo Trumpin sanoin "armadan verran" sotakalustoa.

Iran eivätkä sen naapurimaat halua sotaa Persianlahdella, sanoo STT:lle Teheranissa asuva toimittaja ja politiikan asiantuntija Farshid Bagherian.

Hän ei usko Yhdysvaltojen ja Israelinkaan voivan kestää laajan hyökkäyksen seurauksia.

– Kukaan ei halua sotaa. Yhdysvalloilla ja Iranilla ei kummallakaan olisi varaa sotaan talouksiensa kannalta. Myöskään alueen muut maat eivät halua sotaa, koska hekin kärsisivät, Bagherian sanoo ääniviesteissään.

Bagherian työskentelee IAWAS-ajatushautomolle, joka kuuluu valtion radio- ja televisiolähetyksiä valvovaan virastoon Iranin pääkaupungissa Teheranissa.

Hän ei voi kovin avoimesti puhua Iranin sisäisistä tapahtumista ulkomaiselle lehdistölle vaan ainoastaan kertoa maan yleisestä ilmapiiristä ja hallinnon näkemyksistä.

"Muutama isku ei tarkoita sotaa"

Yhdysvaltojen monet liittolaiset Persianlahdella, kuten Saudi-Arabia, Qatar ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat pelkäävät hyökkäyksen Iraniin voivan epävakauttaa koko aluetta, ja siksi ne ovat yrittäneet hillitä Trumpin hallinnon mahdollisia hyökkäysaikeita.

Nämä maat ovat auttaneet Yhdysvaltoja tarjoutumalla esimerkiksi toimimaan välittäjänä niin Israelin ja Hamasin neuvotteluissa kuin Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisissä keskusteluissa. Heidän ponnisteluillaan uskotaan olevan painoarvoa.

Yhdysvaltoja on Turkin medioiden mukaan taivutellut myös Iranin maarajanaapuri Turkki. Turkissa sijaitsee Naton tärkeä tukikohta, ja lisäksi Turkki pelkää sekasorron Iranissa voivan johtaa suureen määrään pakolaisia Iranin-rajallaan.

Mahdollisia iskuja Yhdysvaltojen taholta voisi Bagherianin mukaan odottaa ydinohjelmaneuvottelujen viimeisessä vaiheessa, jos Iran ei suostuisi Trumpin hallinnon ehdottamaan "diiliin" presidenttiä tyydyttävästi.

– Muutama isku ei tarkoita sotaa. Yhdysvallat voi tehdä muutaman iskun ja Iran vastata muutamalla iskulla Israeliin, hän sanoo.

Sen jälkeen Iran, Yhdysvallat ja myös Israel ainakin epäsuorasti – koska Iran ei tunnusta Israelia -- istuisivat kaikki kolme lopulta neuvottelupöytään.

– Ehkä Yhdysvallat haluaakin juuri tätä. Kuinka Yhdysvallat voi toteuttaa rauhansuunnitelmansa Gazassa ja Gazan jälleenrakentamisen ilman, että (Israelin ongelmat) Iranin kanssa on hoidettu pois päiväjärjestyksestä?

Iran aloitti toissa viikolla Yhdysvaltain kanssa neuvottelut maan ydinohjelmasta Omanin pääkaupungissa Masqatissa.

Bagherian uskoo Yhdysvaltojen lopulta pääsevän uuteen sopimukseen Iranin nykyhallinnon kanssa ydinohjelmasta. Päämääränä on pitää Iran ydinaseettomana.

Iran ei ole hyväksynyt rajoituksia ohjuksiinsa, mutta Iran suhtautuu Bagherianin mukaan muuten myötämielisesti muihin vaatimuksiin.

Pinnan alla kytee yhä

Samaan aikaan Iranissa kuohuu yhä pinnan alla voimalla tukahdutettujen mielenosoitusten jälkeen, Bagherian sanoo.

– On ajan kysymys, koska (Iranin hallitusta vastustavat) mielenosoitukset voivat leimahtaa uudelleen, koska Iranin talous on menossa huonompaan suuntaan, hän sanoo.

Bagherian muistuttaa, että hallituksenvastaiset dramaattiset mielenosoitukset käynnistyivät juurikin Iranin rahayksikön arvon putoamisesta, ja rahan arvo suhteessa dollariin on vain laskenut mielenosoitusten tukahduttamisen jälkeen.

– Jos kimmoke mielenosoituksille oli talous, niin tilanne on nyt paljon pahempi.

Hän sanoo hallituksen tehneen joitain myönnytyksiä kauppiaille, jotta he eivät lähtisi enää kaduille. Lupausten sisällöstä ei kuitenkaan ole julkisuudessa kerrottu, Bagherian sanoo.

Bagherian kutsui tapahtumia kaduilla "aivan hirvittäviksi", mutta ei halua puhua niistä tämän enempää.

Verisimpinä päivinä Bagherian itse sanoo pysytelleensä kotonaan. Hän yritti pysyä kärryillä tapahtumista ilman verkkoyhteyttä, kun koko maassa internetyhteys oli pimennetty.

Ihmisoikeusjärjestöjen ja Iranin omienkin viranomaislausuntojen mukaan useita tuhansia Iranissa vallanvaihtoa vaatineita ihmisiä surmattiin mielenosoitusten aikana.

Trumpin väittämän mukaan kuitenkin sadat teloitukset peruttiin hänen painostuksestaan, ja näin Iran olisi hänen mukaansa välttänyt Yhdysvaltojen väliintulon tukahduttamistoimien aikana.

Yhdysvallat ei näy vaativan hallinnon vaihtamista Iranissa, Bagherian sanoo, vaikka Israel on toivonut vallanvaihtoa jo pitkään.

– Päinvastoin, Yhdysvallat istuu nyt neuvottelupöydässä hallinnon kanssa – miksi se haluaisikaan vallanvaihtoa, hän sanoo.