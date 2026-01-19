Grönlannin valtaamisesta haaveilevan Donald Trumpin aika toimia on rajallinen, arvioi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Grönlannin Yhdysvalloille ja havittelee sitä uhkaamalla Suomea ja seitsemää muuta maata kovilla tulleilla.

– Trumpilla on tiettyjä vakaumuksia joidenkin poliittisten ilmiöiden ja kysymysten osalta, ja Grönlanti on hänelle yksi sellainen, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta sanoo MTV Uutisille.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toteaa, että Euroopan silmissä Yhdysvaltain turvallisuus sekä kauppakumppanina että turvallisuuspoliittisena toimijana on selvästi rapistunut.

– Luottamus on pitkäksi aikaa mennyt, Romakkaniemi tiivistää.

– Tässä on siirrytty pois perinteisestä arvoihin liittyvästä kumppanuudesta, myös Naton piirissä transatlanttisesti. Se on transaktionaalista, intresseihin perustuvaa kumppanuutta nyt ja ehkä ikävä kyllä tulevaisuudessakin hallinnosta riippumatta niin kauan kuin USA:ssa ei löydy uudelleen poliittista yhteisymmärrystä eri puolueiden toimijoiden välillä, Romakkaniemi sanoo.