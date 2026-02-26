



Trumpilla tulee kiire – sama höyrypäisyys jatkuu 11:00 Katso tästä tutkija Maria Lindénin arvio, mihin Trump on Yhdysvaltoja viemässä. Julkaistu 21 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi STT Trump tulee jatkamaan aiemmin nähtyä vyörytystään, arvioi tutkija. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pitämä kansakunnan tilaa käsittelevä puhe oli taaksepäin katsova. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén sekä MTV Uutisille että STT:lle. – Hyvin vähän mitään uusia avauksia. Enemmän keskityttiin menneisyyden hehkuttamiseen kuin siihen, että olisi annettu viitteitä siitä, mitä seuraavalta vuodelta voi odottaa, Lindén sanoo STT:lle.

Trump puhui niin pitkään, että rikkoi jopa oman ennätyksensä puheen pituudessa. Aiemmin Trumpin pisin pitämä puhe oli puolitoista tuntia. AFP / Lehtikuva

Lindénin mielestä kiinnostavinta puheessa olikin se, mitkä teemat loistivat poissaolollaan.

Muun muassa Minnesotasta, Kiinasta, Grönlannista sekä konkretiasta Iranin suhteen ei kuultu Trumpin puheessa siinä mittakaavassa, mitä odotettiin.

Talouspolitiikka oli yksi Trumpin kärkiaiheista ennätyspitkässä, tunti ja 47 minuuttia kestäneessä puheessa, muttei sillä tavalla, että se olisi koskettanut tavallista yhdysvaltalaista.

Demokraattijohtaja Chuck Schumerin mukaan yhdysvaltalaiset eivät ole koskaan kuulleet kansankunnan tilaa käsittelevää puhetta, joka olisi ollut yhtä paljon todellisuudesta irrallaan.

Demokraatti Chuck Schumer kongressitalossa ennen Trumpin puheen alkua.AOP

– Hänellä ei ollut mitään lohdullista tai eteenpäin katsovaa viestiä, Lindén totesi MTV:n Huomenta Suomessa.

Katse tulevaisuuteen loisti poissaolollaan, eikä tullut lupauksia suunnanmuutoksistakaan.

– Trump teki saman virheen kuin (edeltäjänsä) Joe Biden omalla kaudellaan. Hän ei myöntänyt sitä, että monilla on edelleen tilanne, että rahat eivät riitä, Lindén toteaa STT:lle.

Se oli "suurin yllätys siinä mielessä", miten Trump jätti käyttämättä sen tilaisuuden, Lindén arvioi.

Trump ei tule jättämään tulleja

Lindénistä monet republikaanit olisivat varmasti toivoneet, että Trump olisi hylännyt tulliuhkailunsa ja tullien korottamisen ympäri maailmaa korkeimman oikeuden päätöksen myötä. Puolueen kannalta Trumpin tullit ovat olleet kannatusta heikentävä asia.

Trumpin taustalla varapresidentti J. D. Vance sekä kongressin edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson.AFP / Lehtikuva

– Mutta ne ovat Trumpille syvästi henkilökohtainen asia. Hän on ollut kymmeniä vuosia vakaasti ja johdonmukaisesti sitä mieltä, että tämä on sitä politiikkaa, mitä Yhdysvallat tarvitsee.

– En usko, että mikään saa häntä muuttamaan mieltään.

Lindénistä Trump on "liian vanha" luopumaan kymmenien vuosien aikana hellimistään uskomuksista.

Tätä on luvassa

Trump puhui paljon marraskuussa tulevista välivaaleista ja petasi tilanteen jo valmiiksi, että demokraatit yrittävät vaalivilppiä.

– Eli tämä on samaa, mitä hän teki 2020 presidentinvaalien alla. Hän aloitti silloin huhtikuussa, nyt hän aloittaa jo helmikuussa.

Lindén arvioi, että Trumpilla on oletus, etteivät republikaanit tule pärjäämään marraskuun vaaleissa.

On arvioitu, että republikaanit uhkaavat menettää kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen enemmistön.

Republikaanien huonon menestymisen puolesta puhuu Lindénin mukaan se, miten paljon Trump käytti aikaa demokraattien demonisoimiseen ja vaalivilpin siemenen kylvämiseen.

Lisäksi Trump loi painetta republikaaneille, että kongressissa pitäisi hyväksyä uusi äänestämistä vaikeuttava vaalilaki "hinnalla millä hyvänsä", Lindén lisää.

– Se tarkoittaa, että hänellä on nyt enää alle vuosi aikaa tehdä sellaista, missä demokraattien käsissä oleva kongressi voi olla jarruna tai esteenä.

Yhdysvaltain kongressitalo eli capitol kuvattuna tiistai-illalla.AFP / Lehtikuva

Uudet Trumpia koskevat tutkinnotkaan eivät olisi poissuljettuja demokraattivetoisessa kongressissa.

– Hänelle voi tulla vielä enemmän kiire tehdä niitä asioita, joita hän haluaa elämäntyöperintöönsä sisällyttää.

Odotettavissa on paljon lisää uutisotsikoita ja jo aiemmin tällä kaudella nähtyä vyörytystä, Lindén arvioi tulevasta.

2:42 MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen vetää yhteen Trumpin puheen.

