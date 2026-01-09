Donald Trump sanoo peruneensa toisen hyökkäysaallon Venezuelaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa, että hän on päättänyt perua toisen hyökkäysaallon Venezuelaan.
Trumpin mukaan Venezuela on vapauttanut suuren määrän poliittisia vankeja, ja sen vuoksi Trump perui toisen hyökkäysaallon.
Trumpin mukaan Yhdysvaltain laivaston alukset pysyvät kuitenkin edelleen Venezuelan lähialueilla turvallisuussyistä.
Yhdysvallat hyökkäsi reilu viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa.