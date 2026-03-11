Kaksi mitalia Milano-Cortinan olympialaisista tuliaisiksi tuonut Eero Hirvonen myöntää, että tie olympiamitaliksi ei ole ollut itsestäänselvyys.
30-vuotias Hirvonen on ollut yhdistetyn huipulla jo pitkään. Siitä huolimatta hiljattain päättyneiden olympialaisten yhdistetyn normaalimäen pronssi ja joukkuekilpailun hopea olivat Hirvoselle uran ensimmäiset arvokisamitalit.
Hirvonen nähtiin olympialaisissa ensimmäistä kertaa 22-vuotiaana Pyeongchangissa vuonna 2018. Olympiadebyytti sujui Hirvoselta erinomaisesti ja tilille kertyi kaksi henkilökohtaisen kilpailun kuutossijaa.
– Varmaan siinä kohtaa itse ja aika moni muukin odotti, että ura näyttää aika erilaiselta mitä se loppujen lopuksi näiden kaikkien käänteiden kautta on ollut, Hirvonen sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.
Vuodet olympiadebyytin jälkeen eivät kuitenkaan sujuneet odotetusti. Terveysmurheet ja vaisut kisasuoritukset pistivät Hirvosen miettimään aikoinaan jopa lopettamista.
– On siellä ollut vuosien varrella monta tilannetta, jotka olisivat voineet kääntää toistekin päin, että en olisi näissä kisoissa ollut, eikä näitä mitaleita olisi sitä kautta tullut, Hirvonen pohjustaa.