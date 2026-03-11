– Ennen Pekingin olympialaisia harjoituskausi 2021 oli sellainen, missä piti pysähtyä miettimään, että minkä takia ylipäätään urheilee ja mitkä ne syyt siihen urheilemiseen ovat. Hain opiskelemaan silloin samaan aikaan ja vähän jossain kohtaa mietinkin, kun oli loukkaantumisia takana – olin polven kanssa taistellut ja sinä keväänä käsi leikattiin.