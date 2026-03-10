Yhdysvallat tekee tänään yli viikon kestäneen sodan suurimmat ja voimakkaimmat iskut Iraniin, sanoo maan puolustusministeri Pete Hegseth.

Pete Hegsethin mukaan sota kestää niin kauan kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päättää sitä jatkaa.

Trump antoi aiemmin itse ymmärtää, että sota voisi olla ohi pian, mutta ei antanut mitään päivämäärää.

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskut Iraniin helmikuun puolitoista viikkoa sitten. Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä.

CBS-yhtiön haastattelussa puhunut presidentti sanoi eilen, että Yhdysvallat on erittäin paljon edellä alkuperäisestä aikataulusta, jonka mukaan sota kestäisi neljästä viiteen viikkoa.

– Heillä ei ole laivastoa, ei viestintäyhteyksiä eikä ilmavoimia. Heidän ohjuksensa ovat hajalla ja drooninsa räjäytettyinä kaikkialla, kuten myös droonien valmistuspaikat. Sotilaallisesti tarkasteltuna heillä ei ole mitään jäljellä, Trump luetteli.

Trump on aikaisemminkin kertonut vastaavia tietoja Iranin tappioista, mutta ei ole tätä ennen sanonut, että sota olisi lähellä päätöstään.

Vielä perjantaina Trump sanoi, että sota voi päättyä ainoastaan Iranin ehdottomaan antautumiseen.

