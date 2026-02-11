Kaksi venäläistä lentoyhtiötä aikoo kuljettaa venäläisturistit pois Kuubasta lähipäivinä.
Venäjä sanoo tuovansa Kuubassa matkalla olevat venäläisturistit pois maasta ja keskeyttävänsä toimintansa Kuubassa, kunnes maata riivaava lentopolttoainepula hellittää.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän ilmailuviranomainen Rosaviatsia.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on julistanut Kuuban "epätavalliseksi ja poikkeukselliseksi uhaksi" Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle ja ilmoittanut, ettei saari enää saa tuoda öljyä Venezuelasta.
Yhdysvallat on myös uhannut asettaa tulleja muille öljyn toimittajille, kuten Meksikolle, jos ne jatkavat polttoaineen toimittamista Kuubaan.
Kuuba on varoittanut kansainvälisiä lentoyhtiöitä siitä, että lentopolttoainetta ei ole enää saatavilla saarella.
Vakava talouskriisi
Kuuban talous on nojannut vuosia suurelta osin Venezuelasta tuotuun halpaan öljyyn.
Öljytoimitukset Venezuelasta tyrehtyivät sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron.
Öljytoimitusten loppuminen myös Meksikosta syventäisi merkittävästi Kuuban talouskriisiä, joka on jo nyt vakavin vuosikymmeniin.