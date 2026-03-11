Nuorten usko maailman tulevaisuuteen on historiallisen matalalla, käy ilmi nuorisobarometrista.

Keskiviikkona julkaistun barometrin mukaan 50 prosenttia vastanneista nuorista suhtautuu maailman tulevaisuuteen pessimistisesti tai erittäin pessimistisesti. Vastaava luku oli 28 prosenttia, kun asiasta kysyttiin edellisen kerran vuonna 2021.

– Tulos ei ole yllättävä, sillä elämme sekä suomalaisen yhteiskunnan että maailmanpoliittisen tilanteen näkökulmasta monella tapaa poikkeuksellista kriisien aikaa, johon ovat kuuluneet taloudellisen epävarmuuden ohella muun muassa pandemia, ilmastohätätila ja sota Euroopassa, sanoo Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laine tiedotteessa.

Barometrissa nuorilta kysyttiin myös epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavista ilmiöistä.

Maailmanpoliittinen tilanne kalvoi nuoria eniten, ja 60 prosenttia vastanneista kertoi kokevansa asiasta erittäin tai melko paljon turvattomuutta. Edellisen kerran asiasta kysyttiin vuonna 2018, ja tuolloin vastaava luku oli 42 prosenttia.

Nuorten kokema epävarmuus ja turvattomuus on lisääntynyt, ja siksi nuorten hyvinvointi on nostettava keskiöön päätöksenteossa, sanoo valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Ida Leino.

– Aikuisilla ja päättäjillä on vastuu siitä, millaisia tulevaisuudennäkymiä nuorille tarjoamme.

Epävarmuus kasaantuu

Nuorten ykköshuolenaihe on barometrin mukaan työllistyminen. Nuorista 70 prosenttia kertoi kokevansa paineita työn saamisesta.

– Uusin Nuorisobarometri toistaa aiempien barometrien viestiä, että töiden tekeminen on nuorille tärkeä tapa kiinnittyä yhteiskuntaan, sanoo Nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen tiedotteessa.

Myös opiskelu aiheuttaa nuorille merkittävästi paineita. Kyselyn mukaan yli puolet nuorista koki paineita koulutuksen saamisesta.