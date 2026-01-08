Trump ei haastattelussa kommentoinut sitä, milloin Venezuelassa voitaisiin järjestää vaalit. Yhdysvallat on ilmaissut aikomuksensa hallinnoida Venezuelaa vallanvaihdokseen asti.

– Jälleenrakennamme hyvin kannattavalla tavalla. Käytämme öljyn ja viemme öljyn. Saamme öljyn hinnat alas ja annamme rahaa Venezuelalle, joka sitä kipeästi tarvitsee.

Puhelimessa Kolumbian presidentin kanssa

Lehden toimittajia ei pyydetty lähtemään presidentin työhuoneesta Valkoisessa talossa, mutta puhelun sisällöstä kiellettiin raportoimasta. Puhelun jälkeen Trump saneli sosiaalisen median julkaisun, jossa puhelusta kerrottiin ja jossa hän sanoi kutsuneensa Petron vierailulle Washingtoniin.