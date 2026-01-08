"Käytämme öljyn, ja viemme öljyn."
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo New York Timesin haastattelussa, että Yhdysvallat saattaa johtaa Venezuelaa ja käyttää maan öljyvarantoja jopa vuosien ajan.
– Vain aika voi sen näyttää, vastasi Trump kysyttäessä siitä, kuinka pitkään Yhdysvallat hallinnoisi Venezuelaa asevoimiensa uhalla.
– Jälleenrakennamme hyvin kannattavalla tavalla. Käytämme öljyn ja viemme öljyn. Saamme öljyn hinnat alas ja annamme rahaa Venezuelalle, joka sitä kipeästi tarvitsee.
Trump väittää Venezuelan siirtymähallinnon tekevän yhteistyötä heidän kanssaan. Venezuelan hallinto on kiistänyt sen, että Yhdysvallat hallinnoisi maata, mutta on ilmaissut halukkuutta yhteistyöhön.
Trump ei haastattelussa kommentoinut sitä, milloin Venezuelassa voitaisiin järjestää vaalit. Yhdysvallat on ilmaissut aikomuksensa hallinnoida Venezuelaa vallanvaihdokseen asti.