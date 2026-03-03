Merz on ensimmäinen eurooppalainen johtaja, joka tapaa Trumpin Iranin iskujen jälkeen.
Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään.
Merz ja Trump tapaavat Valkoisessa talossa Washingtonissa Yhdysvalloissa.
Merz on ensimmäinen eurooppalainen johtaja, joka tapaa Trumpin Yhdysvaltain ja Israelin iskettyä Iraniin viikonloppuna.
Jo aiemmin sovitussa tapaamisessa oli alun perin tarkoitus keskustella muun muassa Ukrainan sodasta ja Yhdysvaltain asettamista tulleista. Nyt keskustelujen odotetaan keskittyvän myös viikonloppuna kiristyneeseen Lähi-idän tilanteeseen.
Israel ja Yhdysvallat aloittivat laajat iskut Iraniin lauantaina. Sen jälkeen Iran on iskenyt useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.
