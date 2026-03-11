Helsinkiläismiehen epäillään myyneen netissä tuotteita, joita hänellä ei todellisuudessa ollut.
Ensimmäinen petossarjaan liittyvä rikosilmoitus tehtiin Helsingin poliisilaitokselle loppuvuodesta 2024. Ilmoituksen mukaan asianomistaja oli yrittänyt ostaa Facebookin kautta elokuvatallenteita.
Maksettuaan summan myyjälle, ostaja ei kuitenkaan ollut saanut sovittuja tuotteita eikä rahoja palautettu.
Poliisille alkoi tämän jälkeen tulla lukuisia vastaavanlaisia rikosilmoituksia, joissa ostajat eivät olleet saaneet maksamiaan tuotteita tai menettämiään rahoja.
Tapaukset liittyivät esimerkiksi Facebookin ja Tori.fin kauppa-alustoihin.
Asianomistajat olivat yrittäneet ostaa epäillyltä muun muassa puhelimia, DVD-levyjä, kuulokkeita, kelloja sekä lastenvaatteita.
Esiintyi samalla nimellä
Lähes kaikissa rikosilmoituksissa yhteinen piirre oli myyjän esiintyminen samalla nimellä. Helsingin poliisille tehtiin epäiltyyn liittyen yhteensä 83 rikosilmoitusta. Viimeisimmät niistä kirjattiin alkuvuodesta 2026.
Poliisi otti kiinni helsinkiläismiehen kymmenistä petoksista epäiltynä, ja hän myönsi kuulusteluissa tekonsa. Mies oli saanut rikoshyötyä petoksillaan yli 2 500 euroa.