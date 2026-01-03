Venezuelassa voi avautua "muutoksen paikka".
Yhdysvaltojen isku Venezuelaan oli ensitietojen valossa "sotilaallisesti erittäin onnistunut, mutta poliittisesti skandaalimainen".
Näin sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Eoin Micheál McNamara.
Yhdysvallat teki presidentti Donald Trumpin mukaan Venezuelaan laajamittaisia ilmahyökkäyksiä ja kaappasi erikoisjoukoilla maan presidentin Nicolas Maduron.
Se, mitä Yhdysvaltojen toimista seuraa, on epäselvää.
Sen Trump jo sanoi, että Yhdysvallat tulee olemaan vahva peluri Venezuelan öljyteollisuudessa. Trumpin mukaan Maduroa kuljetetaan laivalla Yhdysvaltojen New Yorkiin.
Tähän mennessä Trumpin hallinto on korostanut Venezuelan väitettyä roolia huumekaupassa, sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teuvo Teivainen.
Sekä Teivainen että McNamara ovat olleet varovaisia arvioidessaan Venezuelan nykyhallinnon jatkomahdollisuuksia.