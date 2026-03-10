"Venäjä ei jaa tietoa Iranille", sanoo Yhdysvaltain erityislähettiläs.
The Washington Post kertoi viime viikolla lähteisiinsä perustuen, että Venäjä jakaa Iranille merkittävää tiedustelutietoa, jonka avulla se pystyy kohdentamaan hyökkäyksiään yhdysvaltalaiskohteisiin.
Jo pelkkä asian mainitseminen oli Donald Trumpille silmin nähden kiusallista: presidentiltä kysyttiin viikonloppuna asiasta mediatilaisuudessa ja hän tulistui toimittajan kysymykseen silmin nähden.
– Miten tyhmä kysymys tuo oli kysyttäväksi, juuri nyt, Trump sivalsi toimittajalle.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoo CNBC:lle antamassaan haastattelussa, että Trump olisi sittemmin puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa asiasta puhelimitse maanantaina.
Puhelussa Putin kiisti Trumpille jakaneensa tiedustelutietoa.
Witkoffin mukaan tätä voidaan pitää totena.
– Voimme luottaa heidän sanaansa, toivottavasti he eivät jaa, Witkoff kommentoi.