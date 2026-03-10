Liiketoiminta ja kehitys

– Voimme luottaa heidän sanaansa, toivottavasti he eivät jaa, Witkoff kommentoi.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoo CNBC:lle antamassaan haastattelussa, että Trump olisi sittemmin puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa asiasta puhelimitse maanantaina.

– Miten tyhmä kysymys tuo oli kysyttäväksi, juuri nyt, Trump sivalsi toimittajalle.

Jo pelkkä asian mainitseminen oli Donald Trumpille silmin nähden kiusallista: presidentiltä kysyttiin viikonloppuna asiasta mediatilaisuudessa ja hän tulistui toimittajan kysymykseen silmin nähden.

"Venäjä ei jaa tietoa Iranille", sanoo Yhdysvaltain erityislähettiläs.

Witkoff kertoo soittaneensa maanantaina erikseen Donald Trumpin vävyn ja neuvonantajan Jared Kushnerin kanssa Kremlin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakoville.

– Hän toisti saman viestin, Venäjä ei jaa tiedustelitietoa Iranille, Witkoff lisäsi.

Witkoff ja Kushner ovat toimineet aktiivisesti Yhdysvaltojen neuvottelijoina Venäjän ja Ukrainan kanssa sodan lopettamiseksi.