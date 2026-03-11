Trumpin neuvonantajat suosittelevat sodan lopettamista, mutta Netanjahu haluaa jatkaa.

Yhdysvallat ja Israel ovat eripuraisia Iranin sodan lopettamisesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on väläytellyt sodan päättämistä hyvinkin nopealla aikataululla, kun taas Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu painottaa yhä koko Iranin hallinnon kaatamista.

Valkoisessa talossa ollaankin nyt "jonkin verran huolestuneita" siitä, että Israel haluaa sodan jatkuvan pidempään kuin Yhdysvallat, kertovat lähteet yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ).

Yhdysvallat ei ole myöskään ollut tyytyväinen siihen, miten Israel on tehnyt ilmahyökkäyksiä Iranin energia- ja öljykohteita vastaan.

WSJ:n mukaan Yhdysvallat tekikin Israelilla maanantaina selväksi, ettei Israelin sovi hyökätä energiakohteita vastaan jollei Yhdysvallat erikseen siunaa iskuja.

Trumpin lähipiiri: Lopeta

Israelin ja Yhdysvaltojen yhdessä aloittama sota Irania vastaan on ollut pääministeri Netanjahun pitkäaikainen tavoite, eikä hänellä tiettävästi ole mikään kiire lopettaa taisteluita.

Samaan aikaan Trumpin neuvonantajat ovat suositelleet häntä lopettamaan sodan, kertovat lähteet.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan sodasta on kuitenkin vaikea lähteä niin kauan kuin Iran iskee ympäri Lähi-itää ja Israel jatkaa omia iskujaan.

Jos Yhdysvallat lopettaisi omat hyökkäyksensä ja sota silti jatkuisi, vaikuttaisi Valkoinen talo hylkäävän liittolaisensa ja alueelliset kumppaninsa. Vetäytyminen myös antaisi Iranille mahdollisuuden julistaa itsensä voittajaksi.

Maanantaina presidentti Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Israelin olevan "aikataulua edellä". Hänen mukaansa suurin osa sotilaallisista tavoitteista on jo saavutettu.

Israelin ja Yhdysvaltojen eriävät sotatavoitteet ovat näkyneet myös laajemmin iskujen kohteissa.

Kun Yhdysvallat on keskittynyt Iranin ydinohjelmaan ja ohjuksiin, on Israel toistuvasti kohdistanut hyökkäyksiään Iranin ylintä poliittista ja sotilaallista johtoa vastaan.

Kyse ei ole vain työnjaosta, vaan myös siitä, että Israelilla on Yhdysvaltojen asevoimien komentaja Dan Cainen mukaan "erilaisia tavoitteita".

Yhdysvallat yllättyi

Trump on reilun viikon kestäneen sodan aikana vaatinut sekä Iranin ehdotonta antautumista että toivonut iranilaisten kaatavan hallinnon iskujen jälkeen.

Sittemmin Trump on ilmoittanut olevansa valmis neuvottelemaan myös Iranin nykyjohdon kanssa. Netanjahu on puolestaan pitänyt kiinni halustaan vaihtaa Iranin hallinto.

Iran valitsi sunnuntaina uuden johtajan ajatollah Ali Khamenein tilalle. Ajatollah kuoli sodan ensimmäisenä päivänä iskuissa, jotka olivat Pentagonin mukaan osa Israelin iskusarjaa.

Yhdysvaltojen ja Israelin skismaa syventävät myös taloudelliset tekijät. Yhdysvallat vaikuttaa olevan Israelia huolestuneempi öljykaupan köhimisestä.

Viidennes maailman öljystä kuljetetaan Hormuzinsalmen läpi ja tällä hetkellä vesireitti on käytännössä suljettu. Iranin kerrotaan miinoittavan salmea, mihin Yhdysvallat sanoi vastanneensa upottamalla 16 Iranin alusta.

Ennen sodan aloittamista Yhdysvaltojen johto ei ollut huolissaan hyökkäyksen mahdollisista vaikutuksista maailmantalouteen, New York Times kertoo.

Nyt kansainvälinen energiajärjestö IEA on esittänyt historiansa suurinta öljyvarantojen käyttöönottoa.

Yhdysvallat on myös yllättynyt siitä, miten aggressiivisesti Iran on vastannut iskuihin: Viime kesäkuun 12 päivän sodan aikana Iran iski lähinnä Israeliin, nyt Iran on hyökännyt lukuisiin Lähi-idän valtioihin ohjuksin ja droonein.

Israelin ja Yhdysvaltojen suhtautumista sotaan selittää myös sisäpolitiikka.

Yhdysvalloissa välivaalit ovat marraskuussa, eikä Trumpilla todennäköisesti ole mitään kiinnostusta nostaa amerikkalaisten elinkustannuksia ennen vaaleja.

Siinä missä israelilaisista peräti 82 prosenttia tukee sotaa Irania vastaan, vain neljännes yhdysvaltalaisista kannatti iskujen aloittamista.

