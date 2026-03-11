Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miten Fazerin Mignon-muniin saadaan kuoret?

Viiden jälkeen -ohjelmassa nousi maanantaina puheenaiheeksi Suomen kananmunatuotanto. Moni on saattanut nyt ihmetellä kaupoissa harvinaisen tyhjiä kananmunahyllyjä – ja pienimuotoiselle "munapulalle" onkin olemassa pari selvää syytä.

Ohjelmassa perehdyttiin tarkemmin myös pääsiäisen hittituotteeseen, Fazerin Mignon-munaan. Osalle tulee ehkä yllätyksenä, että herkun valmistuksessa käytetään ihan oikeita kananmunankuoria.

Mignon-munien kuoria toimitetaan suomalaisilta kananmunatiloilta DAVA Foodsin pakkaamolle Kaarinaan, Varsinais-Suomeen.

Mitkä tahansa kuoret eivät kuitenkaan tämän pääsiäisherkun valmistamiseen kelpaa.

Katso videolta, mitä erityistä liittyy Mignon-munien kuoriin!