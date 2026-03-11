Vuokralaiset olivat vuokranneet huoneiston toukokuussa 2020 maksaen 1 500 euron vuokravakuuden. Vuokralaiset irtisanoivat sopimuksen päättymään 31.7.2023.
Vuokranantaja pidätti vuokravakuuden kokonaisuudessaan, eikä vuokralaisten mukaan kertonut tähän syytä saati vastannut yhteydenottoihin ennen lokakuuta 2023.
Vuokralaiset vaativat, että vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen 1.9.2023 alkaen. Vuokranantaja vastusti vuokralaisten vaatimuksia.
Loppusiivous puutteellinen
Vuokranantaja perusteli vuokravakuuden päättymistä huoneiston kunnolla. Vuokralaisten mukaan loppusiivous oli kuitenkin suoritettu pääosin asianmukaisesti yksittäisiä puutteita lukuunottamatta. Tiettyjä vaurioita vuokralaiset kiistävät aiheuttaneensa.
Vuokranantajan mukaan olohuoneen ja eteisen lattiassa oli syviä naarmuja. Lisäksi ulko-oven karmista oli irronnut runsaasti maalia ja siinä oli raapimisjälkiä. Keittiön liedessä ja uunissa oli ruokakarstaa, uunipellit ja -ritilä olivat likaisia, ja liesituulettimen suodattimet olivat likaiset ja tukossa. Kylpyhuoneen ovessa oli punaisia roiskeita ja kylpyhuoneen seinälaatat oli puhdistettu puutteellisesti.
Vaikka huoneiston lattiassa oli jo ennestään vaurioita, oli lattian kunto vuokranantajan mukaan huonontunut vuokralaisten asuessa huoneistossa.
Kuluttajariitalautakunta toteaa tammikuussa 2026 antamassaan ratkaisussa, että vuokranantajalla on korvausta vaativana osapuolena näyttötaakka huoneiston vaurioista ja niiden kuulumisesta vuokralaisen vastuulle.
– Lisäksi vuokranantajalla on näyttötaakka siitä, millaisessa kunnossa huoneisto on ollut vuokrasuhteen alkaessa, mikäli vuokralainen kiistää aiheuttaneensa vahingot. Samoin vuokranantajalla on näyttötaakka aiheutuneista kustannuksista. Mikäli vuokranantaja täyttää näyttövelvoitteensa, vuokralaisen on vastuusta vapautuakseen näytettävä, ettei huoneiston vaurioituminen johdu tavanomaisen kulumisen ylittävältä osin hänen huolimattomuudestaan tai laiminlyönnistään, ratkaisussa sanotaan.
Lautakunta toteaa näkemänsä materiaalin perusteella, että huoneistossa todella on vaurioita lattiassa ja ulko-oven karmissa. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä huoneiston kunnosta vuokrasuhteen alkaessa.
– Vuokranantajan vastauksesta ja osapuolten kirjeenvaihdosta ilmenee, että huoneistossa on ollut jo ennestään vaurioita ja että huoneistossa on aiempien asukkaiden aikana asunut koira. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että vuokralaiset olisivat vastuussa huoneiston lattian tai ulko-oven karmin vaurioista.
Siivouspuutteet vuokralaiset ovat myöntäneet, ja lautakunta katsoo, että ne on näytetty asiassa toteen. Ainoastaan vuokranantajan väittämän liesituulettimen suodattimien likaisuuden osalta siivouspuute jäi lautakunnan mukaan näyttämättä.
Lautakunnan mukaan vuokranantajalla on ollut peruste pidättää kohtuulliset siivouskulut vakuudesta. Vuokranantajalla on kuitenkin näyttötaakka aiheutuneista kustannuksista, mutta hän ei toimittanut lautakuntaan selvitystä. Niinpä lautakunta katsoo kahden tunnin korvauksen kohtuulliseksi vuokranantajan omasta siivoustyöstä. Asianmukainen korvaus on 20 euroa tunnilta.
Yhteensä lautakunta katsoo, että vuokranantajalla on ollut oikeus pidättää vuokravakuudesta 40 euroa. Lautakunta suosittaa, että loput, 1 460 euroa, palautetaan vuokralaisille.
Lautakunta suosittaa, että viivästyskorko maksetaan vuokralaisten vaatimasta päivämäärästä 1.9.2023 lukien.