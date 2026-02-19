Donald Trump antoi ymmärtää, että jos sopua ei synny 10–15 päivän sisällä, Yhdysvallat hyökkää Iraniin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on enimmillään noin kaksi viikkoa aikaa saavuttaa sopu Yhdysvaltojen kanssa ydinohjelmastaan.
– Joko me saamme sopimuksen aikaiseksi tai siitä tulee tosi ikävää heille, Trump sanoi torstaina.
Toimittajille Air Force One -lentokoneessa puhunut Trump antoi ymmärtää, että jos sopua ei synny 10–15 päivän sisällä, Yhdysvallat hyökkää maahan.
Yhdysvaltalaiskanavat CNN ja CBS News kertoivat aiemmin, että Yhdysvaltain asevoimat voisi iskeä Iraniin jo tulevana viikonloppuna.