Montrealin Oliver Kapanen palasi tulokkaiden maalipörssin jaetulle kärkipaikalle, kun tämä teki Torontoa vastaan kauden 20. maalinsa. Canadiens voitti kotiottelunsa lukemin 3–1 ja on neljän pisteen erolla kiinni pudotuspelipaikassa.
Ottelua oli pelattu vajaat viisi minuuttia, kun maalin eteen liikkunut Kapanen sai syötön, jonka hän taiteili näppärästi sisään.
Maali oli suomalaisen kauden 20:s. Samassa lukemassa muista tulokkaista ovat Anaheimin Beckett Sennecke ja New York Islandersin Matthew Schaefer.
Tällä kaudella tehot 20+13 tehneen Kapasen maalianti ei ole ollut Montrealin historiassa jokapäiväistä. Viimeisen 30 vuoden aikana ainoastaan viisi Canadiens-tulokasta on yltänyt 20 maaliin: Cole Caufield, Chris Higgins, Michael Ryder, Valeri Bure ja Saku Koivu.
Patrik Lainetta ei nähty Montrealin kokoonpanossa.
Mikkola teki Floridan tasoituksen
Niko Mikkola vahvisti kauden maalisaldoaan, kun Florida Panthers kiipesi takaa-ajoasemasta voittoon. Floridalaisjoukkue kaatoi kotijäällään Detroit Red Wingsin luvuin 4–3.
1:25