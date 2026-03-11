Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Väyrynen pyytää Magnusta katkaisemaan välinsä Matiakseen.

Sampo uhkailee paljastavansa Karin ja Lindan salasuhteen Sallalle. Hän suunnittelee kostavansa Sallalle ja Karille mahdollisimman nöyryyttävällä tavalla.

Jiri harmistuu, kun Alissa ei halua enää jatkaa säätämistä hänen kanssaan.

Alissa melkein löytää Jennan salaisen rasian.

Rajala kehottaa Tatua etsimään vielä lisää todistusaineistoa Aaroa vastaan. Tatu lähtee varjostamaan Saloniusta.

Marianna ja Aaro käynnistävät kostosuunnitelmansa Akille. Kaksikko sopii, että Henrik on heidän ensimmäisen kohteensa. Aaro sörkkii kahvilan hissiä.

Henkilö astuu hissiin, joka syöksyy alas.

Marianna ja Aaro jännittyvät, kun ambulanssi kaartaa kahvilan eteen.

Ismo huolestuu, kun Kalle varoittaa hänen saattavan säikäyttää Iisan liialla lemmenkipeydellä.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.