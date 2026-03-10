Rubion asemaa ja julkista näkyvyyttä ovat kasvattaneet Yhdysvaltain lisääntyneet ulko- ja turvallisuuspoliittiset ponnistukset Venezuelasta Iraniin, NBC arvioi. Samaan aikaan Vancen näkyvyys julkisuudessa on vähentynyt.

NBC:n mukaan Trump on tiedustellut epävirallisissa yhteyksissä lähipiiriltään ja republikaanien lahjoittajilta sitä, näkisivätkö he vuoden 2028 presidenttiehdokkaana mieluummin varapresidentti J. D. Vancen vai Rubion.

Rubio ei ole kyselyiden kärjessä

– Mar-a-Lagon porukka ei ole J. D.:n väkeä. Häntä ei valittu (varapresidentiksi) Mar-a-Lagon porukan ansiosta. Jos muistat, niin se porukka lobbasi presidenttiä valitsemaan Rubion, kertoo eräs entinen Trumpin hallinnon jäsen NBC:lle.