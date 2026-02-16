Yhdysvallat kertoi sunnuntaina joukkojensa nousseen Karibialta lähteneeseen öljytankkeriin Intian valtamerellä.
Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi viestipalvelu X:ssä, että alus on pakotteiden alainen ja että Yhdysvallat oli seurannut alusta Karibialta asti.
TankersTrackers-verkkopalvelun mukaan Veronica III -niminen alus lähti Venezuelasta 3. tammikuuta, samana päivänä kun yhdysvaltalaisjoukot kaappasivat maan johtajan Nicolas Maduron, uutisoi AFP.
MarineTraffic-seurantapalvelun mukaan Intian valtamerellä liikkui vielä maanantaina Veronica III -öljytankkeri, jonka tuorein sijaintitieto oli maanantaiaamulta Suomen aikaa.
Yhdysvallat pysäytti viikkoa aiemmin vastaavaan tapaan Aquila II -nimisen aluksen. Yhdysvallat asetti joulukuussa Venezuelan ympärille pakotteiden alaisia aluksia koskevan saarron.