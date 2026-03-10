Liiketoiminta ja kehitys

Videolla ei näy iskun osumista juuri kouluun, vaan toiseen alueen rakennukseen, mutta CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan se oli todennäköisesti osa samaa iskua, johon liittyi muitakin samanlaisia risteilyohjuksia.

Useiden uutistoimistojen vahvistama ja asiantuntijoiden arvioima video maalaa kuvaa Yhdysvaltojen osallisuudesta kymmenien siviilien kuolemaan. Katso video yltä.

Tomahawk-ohjukset ovat osa Yhdysvaltojen laivaston arsenaalia. Niitä laukaistaan pinta-aluksista ja sukellusveneistä.

Yhdysvallat tutkii, ei ota vastuuta

– En tiedä tarpeeksi asiasta. Minulle on sanottu, että asiaa tutkitaan, Trump sanaili toimittajan ihmeteltyä, miksi presidentti on ainoa Yhdysvaltain hallinnossa, joka väittää ohjuksen kuuluneen Iranille.

Trump sanoi, että Iran ja "muut maat" ovat ostaneet Tomahawk-ohjuksia Yhdysvalloilta, mutta ei suoraan syyttänyt Irania iskusta uudestaan.