Useiden uutistoimistojen vahvistama ja asiantuntijoiden arvioima video maalaa kuvaa Yhdysvaltojen osallisuudesta kymmenien siviilien kuolemaan. Katso video yltä.
Iranissa konfliktin ensimmäisenä päivänä tyttökouluun osunut isku vaikuttaa videon perusteella Yhdysvaltain tekemältä, asiantuntijat arvioivat Reutersille.
Iskussa kuoli yli 160 ihmistä. Koulu sijaitsi Iranin vallankumouskaartin tukikohdan välittömässä läheisyydessä.
Samaista videota ovat jakaneet esimerkiksi CNN, The Washington Post ja ABC News.
Videolla ei näy iskun osumista juuri kouluun, vaan toiseen alueen rakennukseen, mutta CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan se oli todennäköisesti osa samaa iskua, johon liittyi muitakin samanlaisia risteilyohjuksia.