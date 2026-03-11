Tottenhamin 22-vuotias tsekkiläisvahti Antonin Kinsky vaihdettiin tiistaina Mestarien liiga -debyytissään harvinaisella tavalla maalilta vain 17 peliminuutin jälkeen, kun tämä oli virheillään lahjoittanut kaksi maalia Atletico Madridille Mestarien liigan neljännesvälierien avausosaottelussa Espanjassa. Ensimmäisen puoliajan tapahtumat herättivät studiossa monenlaisia tuntoja.

MTV Urheilun asiantuntijalle Antti Niemelle ei tullut heti mieleen tilannetta, jossa maalivahti olisi vaihdettu näin aikaisin. Aikaa siitä onkin, sillä Kinskyn aikainen penkitys sivusi aiempaa ennätystä Mestarien liigassa, kun vuonna 2004 Lyonin ranskalaisvahti Gregory Coupet vaihdettiin maalilta niin ikään 17 minuutin jälkeen.

– En oikein tiedä, ketä tästä syyttäisin. Jos hän on 29. lokakuuta pelannut viimeksi liigacupin ottelun, siitä on aika pitkä aika. Voin myös kokemuksesta sanoa, että pelituntuma on veskarille todella tärkeä asia. Muutenkin Tottenhamin kausi on ollut aikalailla katastrofi – ja kylmiltään heitetään 22-vuotias maalivahti maaliin, Niemi ihmetteli.

– Ikävä juttu. Ikinä ei toivoisi, että tällaista näkisi, kun maalivahtia kohdellaan tuolla tavalla. Ei onnistunut, se on selvää, mutta toivottavasti hän pääsee tuosta yli tosi nopeasti.

Tottenhamin päävalmentaja Igor Tudor piti yhä ottelun jälkeen maalivahtivalintaansa oikeana.

– Kinskyn peluuttaminen oli oikea päätös, hän on lahjakas maalivahti. Sitten jotakin tapahtui, en ole nähnyt mitään sellaista 15 vuoteen, Tudor kommentoi.

– Otin hänet vaihtoon auttaakseni häntä. Mutta tällä kaudella kaikki vaikuttaa menevän meitä vastaan, Tudor murehti.

Mika Väyrynen antoi kiitosta Kinskyn joukkuetovereiden reaktioille.

– He menivät nostamaan häntä ylös ja seuran ihminen saattoi hänet pukukoppiin. Täytyy vain toivoa, että henkisesti hän pystyy nousemaan tästä. Kyse on kuitenkin nuoresta pelaajasta, ja hänen on pakko olla hyvä maalivahti, koska pelaa kuitenkin Tottenhamissa, Väyrynen muistutti.

– Jos tällä maalivahtivalinnalla yritettiin herätellä joukkuetta, se oli naurettava, Niemi linjasi.

Entiset ja nykyiset huippumaalivahdit ympäri maailmaa ovat asettuneet sosiaalisessa mediassa Kinskyn tueksi. Joe Hartin ja Paul Robinsonin lisäksi tukensa on ilmaissut Fiorentina-vahti David de Gea.

– Yksikään, joka ei ole ollut maalivahti, ei voi ymmärtää, kuinka vaikeaa tällä pelipaikalla on, de Gea kirjoitti X:ssä.

Atletico voitti ottelun lukemin 5–2.