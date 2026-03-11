Kehityksen taustalla on ennen kaikkea työelämän epävakaus.
Etenkin nuorten aikuisten yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten on yleistynyt. Näin kertoo Eläketurvakeskus uusimmassa tutkimuksessaan.
Melkein joka toinen 25–34-vuotiaista kertoo säästäneensä eläkeaikaa varten. Vastaavassa vuoden 2019 kyselyssä alle 40 prosenttia nuorista aikuisista kertoi toimineensa näin.
Ero vuoden 2014 tutkimukseen on selvä, sillä tuolloin eläkeaikaa varten vastasi säästäneensä vajaa kolmannes nuorista aikuisista.
Eläkeaikaa varten säästäminen korostuu korkeammin koulutetuilla, parempituloisilla sekä yrittäjillä.
Nuorimmassa 25–34-vuotiaiden ikäluokassa lähes 70 prosenttia korkeimpaan tuloryhmään kuuluvista on säästänyt eläkeaikaa varten, kun taas alimmassa tuloryhmässä vastaava osuus on hieman yli viidesosa.
Nuoret aikuiset suhtautuvat eläkejärjestelmän tulevaisuuteen varautuneemmin kuin vanhemmat ikäryhmät.
Kyselytutkimukseen vastasi noin 1 600 työikäistä suomalaista.