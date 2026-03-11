Jääkiekon SM-liigan huippupanoksin ladatun niin sanotun superkauden putoajajoukkueet saatetaan päättää kokonaan ilman putoamiskarsintoja.

Kaksiportaiseksi muuttuvasta SM-liigasta on putoamassa siirtymäkauden 2026–27 päätteeksi kolmesta neljään joukkuetta riippuen siitä, nouseeko niin sanotulle superkaudelle mukaan Jokerien lisäksi myös toinen nykyinen Mestis-joukkue.

Kaudesta 2027–28 alkaen uusi Liiga jakautuu 14 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjatasoon.

SM-liiga tiedotti viime viikolla siirtymäkauden peliformaatista runkosarjan osalta, mutta MTV Urheilun tietojen mukaan liigahallitus on pian saamassa valmiiksi esityksensä myös pudotuspelien ja putoamiskarsinnan toteutustavasta.

Mielenkiintoisin päätös liittyy tapaan, jolla sarjasta ollaan pudottamassa kolmea tai neljää seuraa SM-liigasta ja Mestiksestä yhdistettävään niin kutsuttuun B-liigaan kaudeksi 2027–28.

Alustavan suunnitelman mukaan siirtymäkaudella ei pelattaisi lainkaan putoamiskarsintoja tai niin sanottuja playout-sarjoja, vaan putoajat ratkaistaisiin suoraan runkosarjan tulosten perusteella.

Vaasan Sport jää päättyvällä kaudella runkosarjan viimeiseksi. Ensi vuonna ei yhtä heikkoon kauteen ole enää varaa.Elmeri Elo / All Over Press

Menetelmä voi kuulostaa varsin kovalta, mutta suurten panosten kaudella runkosarjan tuloksiin nojautuminen pienentäisi sattuman mahdollisuutta, eivätkä yksittäiset pomput ratkoisi putoajia – siis ainakaan teoriassa.

Toisaalta myös runkosarjan viimeisillä kierroksilla yksittäiset sarjapisteet ja ottelut saattavat hyvinkin tehdä ratkaisevan eron putoajan ja paikkansa säilyttävän välillä.

Pudotuspeleihin muutoksia

SM-liiga tiedotti aiemmin, että tulevalla kaudella runkosarjassa pelataan joko 64 tai 68 ottelua riippuen siitä, pelaako sarjassa 17 vai 18 joukkuetta.

Ottelumäärät kasvavat siis merkittävästi nykyisestä 60 ottelusta, joten superkautta ollaan MTV Urheilun tietojen mukaan pidentämässä molemmista päistä viikolla. Näin ollen runkosarjan on määrä käynnistyä jo 1. syyskuuta, ja mikäli runkosarjassa pelataan 68 ottelua, se päättyisi vasta 23. maaliskuuta.

Pudotuspelien käynnistäminen viikkoa nykyistä myöhemmin vaatii Liigalta pelitahdin kiristämistä myös runkosarjan jälkeen. Playoffsit pelattaisiin nykysysteemin mukaisesti 12 joukkueella, mutta ensimmäiset pudotuspelikierrokset pelattaisiin lyhyempiä.

Kaudella 2026–27 ensimmäisellä pudotuspelikierroksella runkosarjan sijoille 5–12 päätyvät joukkueet pelaisivat puolivälieräpaikoista nykyiseen tapaan paras viidestä -mallilla, jossa jatkoonpääsijä olisi siis selvillä kolmella voitolla. Esillä on ollut myös paras kolmesta -järjestelmä.

Myös puolivälieriä ollaan typistämässä paras viidestä -sarjoiksi, joissa välieriin pääsyyn vaadittaisiin nykyisen neljän sijasta vain kolme voittoa. Välierät ja loppuottelut pysyisivät totutusti paras seitsemästä -sarjoina.

Runkosarjassa sijoille 13 ja 14 päätyvät joukkueet eivät pelaisi pudotuspeleissä, mutta säästyisivät myös putoamiselta uuteen B-liigaan.

A-liigan formaatista hahmotelma

Kaudesta 2027–28 alkaen SM-liiga ottaa hoidettavakseen myös toisen sarjatason, johon on pääsemässä mukaan kahdeksan nykyistä Mestis-joukkuetta.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan siirtymäkauden jälkeen 14 joukkueen ylemmän eli niin sanotun A-liigan joukkueesta 10 parasta etenee pudotuspeleihin. Ne on tarkoitus pelata jo takavuosilta tutulla tavalla, jossa runkosarjan sijoille 7–10 sijoittuvat joukkueet kamppailevat ensin keskenään paikoista puolivälieriin.

Sijoille 11 ja 12 jäävät joukkueet päättävät kautensa runkosarjaan, jonka kaksi viimeistä joukkuetta pelaavat paras seitsemästä -sarjan putoamisesta B-liigaan.

Kymmenen joukkueen B-liigan voittaja nousee puolestaan seuraavaksi kaudeksi A-liigaan. Alemman tason pudotuspeliformaatti on vielä ratkaisematta, mutta alustavien suunnitelmien mukaan siinä runkosarjan kaksi parasta voisivat varmistaa paikkansa välierissä, joihin pääsystä sijoille 3–6 päätyvät pelaisivat puolivälieräsarjat. Myös kahdeksan joukkueen B-liigan pudotuspelit ovat olleet yhtenä vaihtoehtona.