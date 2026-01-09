Donald Trump aikoo tavata Venezuelan oppositiojohtajan ensi viikolla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut tv-kanava Fox Newsin haastattelussa, että Nobel-palkittu Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado vierailee ensi viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump antoi ymmärtää aikovansa tavata Machadon.

– Ymmärtääkseni hän on tulossa ensi viikolla jossain vaiheessa ja olen aikeissa sanoa hänelle hei, Trump sanoi.

Kyseessä olisi ensimmäinen tapaaminen Trumpin ja Machadon välillä. Se tapahtuisi reilu viikko sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki hyökkäyksen Venezuelaan ja sieppasi maata itsevaltaisesti johtaneen presidentti Nicolas Maduron sekä hänen vaimonsa.

Trump sanoi viime viikolla, ettei Machadolla ole kunnioitusta tai tukea johtaa Venezuelaa. Trump on sittemmin vihjannut, että Yhdysvallat saattaisi hallita Venezuelaa vuosien ajan. Trump sanoi Fox Newsille, ettei Venezuelan väliaikainen johtaja Delcy Rodriguez ole siinä asemassa, että voisi pitää vaalit maassa.

– Meidän on uudelleenrakennettava maa. He eivät voi järjestää vaaleja. He eivät edes tiedä, miten vaalit pidetään nyt.

Machado on tarjoutunut jakamaan Nobelin rauhanpalkinnon Trumpin kanssa. Trump on sanonut, että hän ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon. Torstaina Trump sanoi olevan suuri häpeä Norjalle, ettei häntä palkittu Nobelilla. Palkittavan valitsee Norjan suurkäräjien valitsema komitea, joka jakaa palkinnon Norjan pääkaupungissa Oslossa.

Trump antoi ymmärtää, että Machado saattaisi antaa hänelle Nobel-palkinnon tapaamisen yhteydessä.

– Olen ymmärtänyt, että hän haluaa tehdä niin. Se olisi suuri kunnia, Trump sanoi.