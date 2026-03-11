Koripallon NBA:ssa Bam Adebayo upotti uskomattomat 83 pistettä, kun Miami Heat kaatoi kotiparketillaan Washington Wizardsin pistein 150–129.

Adebayon pistesaldo on toisiksi suurin NBA:n historiassa. Hän ohitti saavutuksellaan Kobe Bryantin, joka oli ollut toisella sijalla tehtyään 81 pistettä vuonna 2006.

Liigan kaikkien aikojen piste-ennätys on Wilt Chamberlainin ikoninen 100 pisteen saldo vuodelta 1962.

Adebayo antoi esimakua tulevasta tehtyään ensimmäisellä neljänneksellä 31 pistettä. Ottelun puoliväliin mentäessä hänellä oli kasassa 43 pistettä, ja kolmannella neljänneksellä hän nosti kokonaissaldonsa 62 pisteeseen.

Bryantin ennätyspisteet hän tavoitti ottelun lopulla upotettuaan kaksi vapaaheittoa, minkä jälkeen hän sinetöi vielä oman huiman tuloksensa upottamalla kaksi lisää.

Adebayon nimiin jäivät ottelun myötä myös onnistuneiden vapaaheittojen ja vapaaheittoyritysten NBA-ennätys.

Uran kohokohta

Yhteensä 43 pelitilanneheitosta Adebayo upotti 20, kun taas kolmen pisteen heitoista onnistui seitsemän 22:sta. Vapaaheittojen osalta hänen osumaprosenttinsa oli huomattavasti edellä mainittuja korkeampi, kun koriin sujahti 36 heittoa 43:sta.

Ottelun jälkeen Adebayo sanoi toivovansa, että voisi elää hetken uudelleen. Hän sanoi, ettei saavutus olisi ollut mahdollinen ilman perheen, fanien ja joukkuetovereiden tukea.

– En pystyisi tähän ilman heitä, hän sanoi ja kiitteli myös pelikuviot suunnitellutta valmentajaa.

Adebayo sanoi aistineensa ottelun ensimmäisen puolikkaan jälkeen, että tiedossa voisi olla historiallinen suoritus. Hän piti saavutusta uransa kohokohtana.

– Tämä on ehdottomasti ykkönen, Adebayo sanoi.

Juttua muokattu kello 7.33. Lisätty maininta Adebayon vapaaheittojen ja vapaaheittoyritysten NBA-ennätyksestä.