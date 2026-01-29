Hinnat ampaisivat nousuun Venäjällä ja kansalaisten tyytymättömyys kasvaa.
Elämä Venäjällä kallistui tämän vuoden alussa entisestään. Oppositiomediat kertovat, että kaikki hedelmistä lihaan ja kahvista vodkaan on tänä vuonna jälleen viime vuotta kalliimpaa.
Hintaseurantapalvelun mukaan vodka on kallistunut Venäjällä eniten vuoden alusta lähtien.
1.–21. tammikuuta välisenä aikana vodka kallistui peräti 8,5 prosenttia.
Syitä hintojen nousuun on oppositiomedia Meduzan mukaan monia: korkea inflaatio, logistiset vaikeudet, valmistajien kustannusten nousu ja Ukrainan sodasta sekä lännen pakotteista johtuvat valuuttakurssien vaihtelut.
Lisäksi tämän vuoden alussa tilannetta pahensi yrittäjille maksettavien verojen korotus ja arvonlisäveron nousu 20 prosentista 22 prosenttiin.
Kahvi ja kala kalleimmat
Vertailun vuoksi, venäläismedian mukaan vuonna 2025 eniten kallistui kahvi, jonka hinta nousi peräti 25 prosenttia, toiseksi eniten kala, joka oli lähes 22 prosenttia kalliimpi ja hedelmät sekä vihannekset (15-20 prosentin hinnannousu).
Vodkan hinta nousi viime vuonna 15 prosenttia ja naudanlihan hinta 14 prosenttia.
Ruoan ja juomien lisäksi myös monet palvelut kallistuivat viime vuonna huomattavasti, esimerkiksi lippu julkisissa kulkuvälineissä nousi kulkuvälineestä riippuen 11,5-20 prosenttia viime vuonna.
Tänä vuonna näihin hintoihin on tulossa jälleen reilusti nousua.
Lue myös: Venäjä myönsi vahingossa neljä vuotta piilottelemansa nöyryytyksen
Kreml: "Ei syytä huoleen"
Venäjän hallitus on valtiollisessa mediassa pyrkinyt antamaan kuvan, että hintojen nousu on hallinnassa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi viime viikolla toimittajien esittämään kysymykseen mahdollisesta inflaation kasvusta sanoilla "ei ole syytä huoleen".
Inflaatiotilanne on Peskovin mukaan Venäjän keskuspankin hallinnassa eikä aiheuta huolta. Hän huomautti, että hallitus seuraa hintojen nousua erittäin tarkasti ja analysoi tilannetta.
Lue myös: Kylmää suihkua Putinin sotataloudelle – kasvua irtoaa vain aseteollisuudesta
Tyytymättömyys kasvaa
Radio Svobodan haastattelema talouskriitikko Maksim Blant kertoo, että venäläisten hiljainen tyytymättömyys hintojen nousuun kasvaa koko ajan.
Tyytymättömyyden huomaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa leviävästä sisällöstä, jossa kansalaiset kuvaavat humoristisia videoita siitä, miten ei ole ruokakaupassa enää varaa mihinkään.
On myös paljon ei-humoristisia videoita, joissa venäläiset itkevät ruokakaupassa, koska rahaa on vain kaaliin ja perunaan.
Blantin mukaan selkeästä tyytymättömyydestä huolimatta, Venäjällä ei ole odotettavissa hintojen nousuun liittyviä mielenosoituksia.
– Toisessa vaakakupissa on 25 vuotta vankeutta, toisessa ongelmat, jotka liittyvät siihen, että palkka loppuu kolme päivää aikaisemmin kuin viime vuonna. Nämä asiat eivät ole vertailukelpoisia, Blant sanoo viitaten siihen, että venäläiset on peloteltu hiljaisiksi.
Pienestäkin julkilausumasta Kremliä vastaan voi saada sakkoja tai vankeutta. Tyytymättömät kansalaiset valittavat hiljaa omissa keittiöissään.
3:02Katso video: Venäjän talouden näkymät ovat synkentyneet entisestään.