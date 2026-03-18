Britannian terveysviranomaiset varoittavat aivokalvotulehdusten leviävän Canterburyn alueella räjähdysmäisesti.
Kaksi nuorta on kuollut Canterburyn alueella aivokalvontulehdukseen. Vahvistettujen tautitapausten määrä on toistaiseksi viisitoista, mutta epidemian luonnetta kuvataan "räjähdysmäiseksi".
Britannian terveysviraston varaterveysjohtaja kertoo BBC:lle kyseessä olevan nopeimmin kasvava aivokalvontulehduksen tautiryöpsähdys, jota hän on urallaan nähnyt. Aiemmin terveysministeri Wes Streeting kuvasi tilannetta "nopeasti eteneväksi".
Toinen kuolleista on 18-vuotias Juliette, jonka perhe kertoi menetyksestään Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle. Hän oli oppilas Favershamissa sijaitsevassa koulussa.
Toinen menehtynyt oli 21-vuotias opiskelija Kentin yliopistosta.