Hallituksen esitys on saanut kritiikkiä muun muassa sen vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hän on valmis tekemään muutoksia määräaikaisia työsopimuksia helpottavaan lakiesitykseen. Marttinen kertoi asiasta tiistai-iltana Ylen A-studiossa.

Lakiesitys on menossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.

– Olen valmis katsomaan läpi ja käymään keskustelua valiokunnan kanssa, jos esille nousee vielä kysymyksiä, joita eduskunnassa halutaan täsmentää tai korjata, Marttinen sanoi.