Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Britanniassa Lontoossa.

Zelenskyin on tarkoitus tavata Britannian pääministeri Keir Starmer, kertoo Reuters. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on jo Lontoossa, joskin hänen on tarkoitus suunnata takaisin Suomeen vielä tänään.

Tiedossa on, että Zelenskyin ja Starmerin on määrä keskustella Ukrainan tilanteesta sekä maiden välisestä puolustusteollisuudesta.

Britannian pääministerin kabinetti on kertonut lausonnossaan, että Zelenskyin ja Starmerin odotetaan sopivan "laajennetusta julistuksesta, jonka tavoitteena on droonien ja muun sotilasteknologian yhteinen tuotanto ja toimitus".

– Droonit, elektroninen sodankäynti ja nopea taistelukentän innovaatio ovat nyt keskeisiä kansalliselle ja taloudelliselle turvallisuudelle, ja Lähi-idän konflikti on vain korostanut tätä entisestään, Starmer sanoi lausunnossa.

Myös Naton pääsihteeri Mark Rutte suuntaa Lontooseen keskiviikoksi. Hänen odotetaan osallistuvan keskusteluihin Zelenskyin ja Starmerin kanssa Euroopan turvallisuustilanteesta.