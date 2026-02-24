Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan tulee tänään kuluneeksi neljä vuotta.
Valtioneuvoston linnassa ja Senaatintorilla liputetaan tänään Suomen ja Ukrainan lipuilla. Liputuksella tuetaan Ukrainaa, jossa Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa tasan neljä vuotta sitten.
Lisäksi Valtioneuvoston linna, Merikasarmi, Helsingin kaupungintalo, Helsingin tuomiokirkko ja Helsingin yliopiston päärakennus valaistaan Ukrainan lipun värein. Tuomiokirkon portaille voi myös tuoda oman kynttilänsä kello 15–20 välisenä aikana.
Iltapäivällä kello viideltä Senaatintorilla järjestetään Valoa Ukrainaan -tapahtuma.
Suomi tukee Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Rahallisesti Suomi on tukenut Ukrainaa vuoden 2022 jälkeen yli neljällä miljardilla eurolla.
– Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainan jälleenrakennusta, pitkän aikavälin kehitystä ja tietä Euroopan unionin jäseneksi, sanoo pääministeri (kok.) valtioneuvoston tiedotteessa.