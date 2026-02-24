Liiketoiminta ja kehitys

– Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainan jälleenrakennusta, pitkän aikavälin kehitystä ja tietä Euroopan unionin jäseneksi, sanoo pääministeri (kok.) valtioneuvoston tiedotteessa.

Suomi tukee Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Rahallisesti Suomi on tukenut Ukrainaa vuoden 2022 jälkeen yli neljällä miljardilla eurolla.

Lisäksi Valtioneuvoston linna, Merikasarmi, Helsingin kaupungintalo, Helsingin tuomiokirkko ja Helsingin yliopiston päärakennus valaistaan Ukrainan lipun värein. Tuomiokirkon portaille voi myös tuoda oman kynttilänsä kello 15–20 välisenä aikana.

Valtioneuvoston linnassa ja Senaatintorilla liputetaan tänään Suomen ja Ukrainan lipuilla. Liputuksella tuetaan Ukrainaa, jossa Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa tasan neljä vuotta sitten.

Mitkä ovat nyt asetelmat Ukrainan rintamalla?

Tällainen tilanne taistelurintamalla

Ukrainan sodan varsinaisella taistelurintamalla ei ole tapahtunut pitkään aikaan suuria muutoksia.

Venäjä on kyennyt etenemään hitaasti ja suuria tappiota kärsien, mutta viime viikkoina myös ukrainalaiset ovat kyenneet valtaamaan pieniä alueita takaisin. Syynä venäläisten vaikeuksiin on pidetty tärkeiden Elon Muskin SpaceX-yhtiön tarjoamien Starlink-satelliittiyhteyksien menetystä.

Viime aikoina Venäjä onkin keskittynyt iskemään Ukrainassa kaupunkien siviilikohteisiin ja energialaitoksiin. Ukrainan kotirintamalla kovien pakkasten lauhtuminen lienee tuonut jonkinlaista helpotusta sähkö- ja lämpökatkoista kärsineille siviileille.

Costa ja von der Leyen Kiovaan

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailevat vuosipäivänä Kiovassa. He osallistuvat viralliseen muistoseremoniaan ja tapaavat muun muassa presidentti Volodymyr Zelenskyin.