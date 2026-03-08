Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat tapaavat mahdollisesti ensi viikolla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on oikeassa sanoessaan, että maailmassa on alkanut "täydellinen myrsky".

Näin kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov, jonka mukaan Venäjä on valmis neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, koska se on Venäjän etujen mukaista.

– Putin on oikeassa: Nyt alkaneen täydellisen myrskyn huomioiden meidän täytyy keskittyä itseemme, etuihimme, mahdollisuuksiimme, Peskov sanoi Venäjän valtion uutistoimisto Tassin mukaan.

Epäselvää on, mitä kaikkea "täydelliseen myrskyyn" kuuluu, mutta kyse on todennäköisesti sekä Lähi-idässä alkaneesta sodasta että maailmanjärjestyksen yleisestä muuttumisesta.

Esimerkiksi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä on arvioinut Euroopan ja Yhdysvaltojen jaettuihin arvoihin pohjautuneen suhteen päättyneen. Tämä luonnollisesti miellyttää Venäjää.

Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksen Iraniin.

Yleinen tulkinta on, ettei Venäjä ole juuri kyennyt auttamaan Irania, jonka kanssa sillä on ollut varsin läheiset suhteet. Tilanne on siis sama kuin kesällä 2025, jolloin käytiin 12 päivän sota.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post kuitenkin uutisoi kuluvalla viikolla, että Venäjä antaa Iranille tiedustelutietoa, jonka avulla iranilaisjoukot voivat hyökätä yhdysvaltalaiskohteita vastaan Lähi-idässä. Laajemmin asiasta voi lukea alla olevasta linkistä.

Neuvottelut jumissa

Yhdysvallat on tuloksetta pyrkinyt välittämään rauhaa Venäjän ja Ukrainan välille koko presidentti Donald Trumpin toisen kauden ajan.

Venäjä ja Ukraina ovat alkuvuoden aikana tavanneet useita kertoja, mutta rauhan on raportoitu olevan vielä kaukana.

Länsimaissa tyypillinen asiantuntija-arvio on, ettei Venäjä todellisuudessa ole kiinnostunut rauhasta, vaan pelaa lähinnä aikaa.

Suurin kiistakysymys koskee alueluovutuksia. Venäjä haluaa itselleen myös sellaisia osia Ukrainasta, joita sen sotilaat eivät miehitä. Ukraina vastustaa alueluovutuksia.

Ukrainalaismedia Ukrainska Pravdan lähteen mukaan Yhdysvallat, Ukraina ja Venäjä saattavat tavata seuraavan kerran jo ensi viikolla.

Neuvotteluiden seuraava kierros oli määrä järjestää 5. päivä maaliskuuta Abu Dhabissa, mutta niitä lykättiin Iranin sodan vuoksi.

Seuraavat neuvottelut voivat olla ukrainalaislähteen mukaan Sveitsin Genevessä tai Turkin Istanbulissa.