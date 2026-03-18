Jos Iranissa nyt tapahtuu kansannousu, mielenosoittajat "teurastetaan", Israel uskoo.
Vielä perjantaina Iranin sodanajan de fakto johtaja Ali Larijani käveli tummissa aurinkolaseissa ja mustassa takissa Teheranin keskustassa mielenosoittajien keskellä.
Tiistaina Israel ilmoitti tappaneensa hänet.
Larijani oli "merkittävä strategikko", arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
– Kuolema sysää nykyhallinnon päätöksentekoa yhä enemmän armeijalle. Larijani ei ollut sotilaskomentaja, mutta hän oli merkittävässä asemassa erilaisten turvallisuusstrategioiden kehittämisessä, Ruohomäki sanoo puhelimitse.
Kyse oli Iranin johdon pahimmasta tappiosta sitten sodan ensimmäisen päivän, arvioi yhdysvaltalaislehti New York Times. Brittilehti The
Guardian
menee pidemmälle ja kuvailee menetystä jopa pahemmaksi kuin ylimmän johtajan Ali Khamenein kuolemaa.
Larijanin tappamisesta voi aiheutua harmia myös Israelille ja Yhdysvalloille, israelilaisasiantuntija arvioi New York Timesille. Näin siksi, että Larijanilla oli maine pragmaattisena realistina. Hänen kuolemansa voi vahvistaa tiukan linjan edustajien asemaa.
Erityisesti Israel on järjestelmällisesti pyrkinyt surmaamaan Iranin ylintä johtoa. Myös Iranin ylin johtaja, jo haavoittunut Mojtaba Khamenei,on tappolistalla, Israel vahvistaa.
Viimeksi tiistaina pääministeri Benjamin Netanjahu käytännössä sanoi Israelin tavoittelevan vallanvaihtoa Iraniin. Jos Israel jatkaa Iranin turvallisuuskoneiston tuhoamista ja tappamista, antaa se Netanjahun mukaan iranilaisille "mahdollisuuden ottaa kohtalo omiin käsiinsä".
Iranin ylimmän johdon lisäksi Israel on kohdistanut hyökkäyksiään myös hallinnon turvallisuusinfrastruktuuriin ja alempaan henkilöstöön.
Israelin kohteina ovat olleet esimerkiksi poliisilaitokset, yksittäiset tarkastusasemat ja moottoripyöräyksiköt, joilla oli keskeinen rooli joulu-tammikuun kansannousun kukistamisessa.
Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) kertoo käyneensä läpi yksityiskohtaisia raportteja, joissa listataan sekä kohteita että aiheutettuja tuhoja.
Lehti kuvailee yritystä tuhota Iranin hallinto "valtavaksi" mutta toteaa samalla, että Israelin kampanjan todellista tehoa on vaikea arvioida.
Israel sanoo iskeneensä ilmavoimillaan tuhansiin kohteisiin yli 10 000 ammuksella. Historia ei käytännössä tunne esimerkkejä siitä, että pelkällä ilma-aseen käytöllä oltaisiin onnistuttu vaihtamaan valta valtiossa.
Israel soittaa uhkailupuheluita
Israel soittelee tällä hetkellä suoraan yksittäisille iranilaisille poliiseille ja muille turvallisuuskoneiston jäsenille, Wall Street Journal kertoo.
– Tiedämme kaiken sinusta. Olet mustalla listalla ja meillä on kaikki tieto sinusta. Soitan sinulle varoittaakseni sinua etukäteen, että sinun kannattaa olla kansasi puolella. Jos et tee niin, kohtalosi on sama kuin kansasi, Israelin tiedustelupalvelu Mossadin agentti sanoi WSJ:n mukaan.
Iranilainen poliisipäällikkö vastasi sanoi jo olevansa kuollut mies.
– Veli, vannon käsi Koraanilla, etten ole vihollisesi. Olen jo kuollut mies. Tulkaa auttamaan meitä, iranilainen poliisipäällikkö vastasi WSJ:n mukaan.
Vaikka Israel kannustaa julkisesti iranilaisia nousemaan kapinaan, ovat korkea-arvoiset israelilaisviranomaiset kertoneet yhdysvaltalaisille diplomaateille, että iranilaiset mielenosoittajat "teurastettaisiin", jos nämä lähtisivät kadulle.
Asiasta kertovan yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan arvio on osa viestinvaihtoa, jossa Israel arvioi, ettei Iranin hallinto "ole murtumassa" ja se on valmis "taistelemaan loppuun asti".
Sota on Iranin hallinnolle käytännössä eksistentiaalinen, ovat suomalaisasiantuntijat arvioineet MTV Uutisille.
Wall Street Journalin mukaan Israelin turvallisuuspiireissä toisaalta uskotaan Iranin hallinnon väistämättä jossain vaiheessa romahtavan, kiitos valtavien talousongelmien ja kansan yleisen tyytymättömyyden.
Iranin maanpaossa elävä kruununprinssi Reza Pahlavi on kannustanut ihmisiä osoittamaan mieltä tällä viikolla. Iran on varoittanut, ettei kadulle sovi lähteä juhlimaan edes persialaista uutta vuotta, jota vietetään 20. maaliskuuta.
Ulkopoliittisen instituutin Ruohomäen mukaan Iranin "sortokoneisto on kiristänyt otettaan", joten jos iranilaiset kaduille lähtisivät, heidät todennäköisesti "kukistettaisiin todella kovalla kädellä".
– En jaksa uskoa, että regiimi luhistuisi kansannousussa, ellei sitten asevoimien riveistä siirry merkittäviä joukko-osastoja asevoimien puolelle. Tästä ei ole osviittaa, Ruohomäki sanoo.
Iranin oppositiolla on asiantuntijoiden mukaan kaksi ongelmaa. Se on hajanainen ja toisekseen maasta puuttuu Ruohomäen mukaan varteenotettava aseellinen ryhmä, joka voisi haastaa maan vallankumouskaartin, joka tukee nykyhallintoa.
Iran kukisti joulu-tammikuun kansannousun tappamalla tuhansia kansalaisiaan.