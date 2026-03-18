Pep Guardiolan luotsaama Manchester City koki jalkapallon Mestarien liigassa kolmannen peräkkäisen putoamisen Real Madridin käsittelyssä tiistaina. Espanjalaisvalmentaja puhui värikkäästi asemastaan ottelun jälkeen.
City takaa-ajo ensimmäisen 0–3-tappioasemista tyssäsi nopeasti, kun Bernardo Silva otti suoran punaisen kortin käsivirheestä 22. minuutilla. Real Madrid karkasi tätä seuranneesta rangaistuspotkusta 4–0-johtoon ja eteni puolivälieriin lopulta 5–1-lukemin.
– Pelaajat ovat aina osoittaneet taistelutahtoa. Mutta 3–0- ja 4–0-lukemista yhden miehen vajaalla se (nouseminen) on mahdotonta, Guardiola kertasi.
– Mutta tulevaisuus on valoisa, ja tulemme takaisin ensi kaudella.
Ensi sunnuntaina City pelaa liigacupin finaalissa Arsenalia vastaan. Valioliigassa se on Arsenalin lähin uhkaaja sarjan kärjessä.
Guardiolalta kysyttiin myös hänen omasta tulevaisuudestaan. Hänen nykyinen sopimuksensa ulottuu kesään 2027.
– Kun lopetan valmentamisen kymmenen vuoden kuluttua, hän totesi hymyillen kysymykseen City-jatkostaan.