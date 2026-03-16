Ukrainan pääkaupunki Kiovassa on poikkeuksellisesti räjähdellyt päivän jo valjettua.
Venäjä on tuhonnut 38 Ukrainan droonia, jotka olivat matkalla kohti Moskovaa, sanoo pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin.
Yhteensä Venäjä sanoo pudottaneensa 145 ukrainalaista droonia, joista Moskovan alueella torjuttiin Venäjän puolustusministeriön mukaan 53.
Lausunnoista kertovat uutistoimisto Reutersin mukaan venäläiset uutistoimisto Tass ja Interfax.
Yön aikana Ukraina hyökkäsi paikallisten mukaan lisäksi Venäjän öljyvarastoon Krasnodar Krain alueen Labinskissa, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut iskuja.
Venäjä iski Kiovaan
Venäjä puolestaan on tehnyt tänä aamuna harvinaislaatuisia drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Tyypillisesti Venäjä on tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan yön pimeydessä, mutta nyt se iski kaupunkiin päivän jo valjettua.