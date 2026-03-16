Risto E.J. Penttilän mukaan nopeita muutoksia voi tapahtua sekä Ukrainassa että Iranissa lähiaikoina.
MTV:n kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän mukaan maailmanpolitiikassa ollaan siirtymässä kohti herkkää hetkeä, sillä Ukrainan ja Lähi-idän tilanteet linkittyvät Yhdysvaltojen toimesta yhä enemmän toisiinsa.
– Jos katsoo kokonaisuutta, lähestymme keikahduspistettä. Ukrainassakin voi tapahtua muutos nopealla aikataululla.
Hänen mukaansa Yhdysvallat pakottaa nyt Euroopan tekemään vaikeita valintoja.
Penttilän mukaan erityisesti presidentti Donald Trumpin asettamat odotukset eurooppalaisten Nato-maiden osallistumisesta Lähi-idän kriisin hallintaan ajavat liittolaisia puun ja kuoren väliin.
– Kukaan ei ole valmis sotimaan Amerikan puolesta, hän kommentoi MTV Uutisille puhelimitse.
Nato puntaroi, mutta "Suomen rooli on selkeä"
Penttilä arvioi, että Nato-maiden on pakko miettiä tosi tarkkaan vastaustaan mahdollisiin Yhdysvaltain avunpyyntöihin. Hänen mukaansa avunpyynnön sivuuttaminen olisi suuri riski.
– Varmaan yritetään olla osallistumatta suoraan sotaan. Sen sijaan yritetään keksiä toimia, kuten miinanraivausta tai ilmapuolustuksen vahvistamista Persianlahden alueella, joilla haetaan kompromissia, Penttilä kuvailee.
Keskustelussa Suomen asemasta Penttilä korostaa, että maan ensisijainen tehtävä on vahvistaa Naton koilliskulman turvallisuutta.
– Hormuzinsalmi on kaukana meistä. Mutta vuosia Euroopan puolustus on vielä Yhdysvalloista riippuvainen, hän sanoo.
Jo aiemmin ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi STT:lle, että Suomen ensisijainen tehtävä on olla mukana turvaamassa Itämeren turvallisuutta sekä huolehtia Venäjän-vastaisesta rajastaan.
Ukrainan kannalta voi syntyä ikävä kehityskulku
Penttilän mukaan Yhdysvalloissa katsotaan yhä selvemmin, että Ukrainan ja Iranin tilanteet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
– Ukraina on Euroopan sota, jossa Yhdysvallat on auttanut ystävällisesti. Iran taas on Yhdysvaltojen sota, jossa se haluaa Euroopan ystävällisesti auttavan. Jos yhdessä tapahtuu muutos, se heijastuu heti toiseen.
Energiakysymykset lisäävät hänen mukaansa painetta Euroopassa myös Ukrainan tuen suhteen.
Penttilän mukaan Yhdysvaltojen Ukrainan-tuki nojaa yhä enemmän asejärjestelmiin, joita Euroopan odotetaan ostavan ja toimittavan eteenpäin. Eurooppa on ostanut Yhdysvalloilta niin kutsutun PURL-ohjelman sisällä.
Yhdysvallat on jatkuvasti vähentänyt taloudellista ja sotilaallista tukemaan Ukrainalle. PURL-ohjelman rinnalla se jakaa vielä tiedustelu- ja kuvatietoja Ukrainalle, mutta sitten viime vuoden muu taloudellinen tuki on lakannut kokonaan.
Ukrainan Yhdysvalloista saama kalusto on kuitenkin kriittisessä tarpeessa Lähi-idässä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat käytti muutaman päivän sisällä enemmän Patriot-ohjuksia Lähi-idässä kuin Ukraina on käyttänyt ilmapuolustuksessaan koko sodan aikana.
Penttilä varoittaa, että mikäli Eurooppa ei suostu tukemaan Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä, Yhdysvallat voi joutua keskittämään voimansa sinne ja vähentämään Ukrainan-tukeaan entisestään.
– Se olisi Euroopan turvallisuuden ja Ukrainan kannalta harmillinen, ikävä ja vaarallinen kehityskulku.